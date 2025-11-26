Claudio Giráldez no descarta a Aspas: «Tenemos que centrarnos en arrancar el partido bien; ya sacaremos las conclusiones clasificatorias»

Claudio Giráldez puso como ejemplo lo sucedido en el partido de Zagreb de hace tres semanas de cara al duelo de este jueves ante el Ludogorest. Sin querer hacer muchas cábalas sobre lo que necesita el equipo para clasificarse, el porriñés habló de la importancia de arrancar bien el partido: «Cada victoria nos acerca más. Veremos el resto de resultados, cuánto de importante es ganar o no. Sabemos que hacer doce puntos estaría muy bien a estas alturas de la competición. Aún encima tenemos dos partidos en casa después que también nos puede ayudar. Sería un paso importante para nosotros pero tenemos que centrarnos en arrancar el partido bien, hacer un partido igual de completo que hicimos en Zagreb y estaremos más cerca de sumar puntos. Al sacar el partido ya sacaremos las conclusiones clasificatorias».

Sobre el rival reconoce Claudio que el hecho de haber cambiado de entrenador esta semana complica hacer cualquier previsión en relación a los partidos que habían estudiado del Ludogorets de esta temporada: «Nos ha tocado investigar un poquito más comportamientos de los equipos del entrenador con anterioridad. Va a ser importante que tengamos la mente abierta para poder adaptarnos a cualquier situación no controlada que puede haber en el partido en cuanto a sistemas, alturas, posibles modificaciones durante el partido que puedan hacer».

Directo | Rueda de prensa del Celta previa al Ludogorets de Europa League / R. V.

Aspas y Ángel Arcos

No descarta la presencia de Aspas pese a venir de jugar casi todo el partido en Vitoria («se recupera mejor de domingo a jueves que de jueves a domingo») y dijo que Ángel Arcos tiene opciones de estrenarse en esta jornada: «Si está aquí es porque puede participar. Hemos dejado a jugadores en casa. Pasó el otro día en el partido de Vitoria igual. Creemos que cuando usamos ese 4-3-3 o situaciones muy cerca de portería rival, con carrileros avanzados, es determinante porque es capaz de generar y tensar al rival desde el uno contra uno. Si está en dinámica nuestra es porque está haciendo las cosas muy bien, porque creemos que puede participar y no sé si va a ser mañana. Si sigue trabajando así tendrá la oportunidad».

Alba Villar

Por otro lado, Claudio se mostró optimista en relación a la posible continuidad de Mingueza en el equipo aunque aplazó esa cuestión a otro momento porque ahora están centrados en la serie de partidos que afrontan de forma consecutiva: «No es el momento ahora de hablar de esto porque se aprovechan más los parones, estamos centrados en el partido de mañana y ya sabéis lo importante que está siendo Óscar en mi andadura aquí y ojalá pueda ser así. Yo soy optimista».