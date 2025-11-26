El Celta ya vela armas en Bulgaria donde este jueves visita el campo del Ludogorets

El Celta, que partió rumbo a Bulgaria este miércoles desde Peinador, ya pisa el césped del Huvepharma Arena de Razgradya donde este jueves afrontará un nuevo encuentro de la Europa League, en esta ocasión ante el Ludogorets.

Un triunfo a domicilio pondría al equipo de Claudio Giráldez en una situación de privilegio, incluso para pelear por el liderato que ahora ostente al Mydtjylland danés, único equipo que ha ganado los cuatro primeros partidos de esta primera fase.

Directo | Rueda de prensa del Celta previa al Ludogorets de Europa League / R. V.

El técnico celeste agitará nuevamente su once, al que regresarán, probablemente, Ferran Jutglá y Borja Iglesias, suplentes el pasado fin de semana frente al Alavés en Mendizorrotza, donde el Celta logró su primera portería a cero en la Liga.

El Celta ya está en Bulgaria / Alba Villar

Sin Fran Beltrán, baja de última hora por un proceso gripal, Giráldez podría apostar por Hugo Sotelo y Miguel Román en el centro del campo, ya que su idea es reservar a Ilaix Moriba, uno de sus indiscutibles, para el duelo del domingo contra el Espanyol.

Las cuentas del rival

Enfrente estará un rival al que solo le vale la victoria para seguir vivo en la competición continental. Tras arrancar su aventura europea con un triunfo en el campo del Malmö, el Ludogorets ha encadenado tres derrotas ante Betis, Young Boys y Ferencvaros. Esa mala dinámica, además, ha venido acompañada de una inusual irregularidad en la liga búlgara -cinco jornadas sin ganar- que lo ha alejado del líder Levski de Sofía, que ya le aventaja en once puntos.

Con ese panorama, la directiva decidió destituir al portugués Rui Mota y entregar el equipo al veterano técnico Per-Mathias Hogmo, quien debutó en el banquillo de 'Las Águilas' con un triunfo ante el Septemvri. El exseleccionador noruego podría retocar el once que alineó el fin de semana en el Nacionalen Stadion Vasil Levski de Sofía, donde el portugués Dinis Almeida y el internacional búlgaro Ivaylo Chochev fueron los goleadores de su equipo.

En ese caso, Olivier Verdon sustituiría al israelí Idan Nachmias para formar pareja con Almeida en el centro de una defensa que reforzaría por delante con la entrada del caboverdiano Deroy Duarte como pivote. La otra novedad estaría en el costado izquierdo con la entrada del brasileño Erick Marcus, que no fue convocado en el último duelo liguero.

De vencer, el Celta podría lograr la clasificación virtual para la siguiente fase de la Europa League. Después del mal debut contra el Stutgart, el equipo vigués ha ganado sus siguientes tres encuentros, a lo que se añade la mejora en LaLiga.