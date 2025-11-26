Beltrán causa baja por gripe contra el Ludogorets y Giráldez se lleva a Ángel Arcos

Una gripe ha provocado que Fran Beltrán cause baja de última hora para el partido contra el Ludogorets búlgaro, para el que Claudio Giráldez ha llamado a filas al canterano Ángel Arcos. Además, Hugo Álvarez ha recibido el alta médica y también está en la lista, mientras que Carlos Domínguez, que ya trabaja con el grupo, todavía no aparece en la convocatoria.

La expedición céltica, que parte la mañana de este jueves desde Peinador, incluye esta vez a la presidenta, Marián Mouriño, y su padre, Carlos Mouriño, ausentes en el viaje a Zagreb por un compromiso familiar en México.

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, ha atendido a la prensa antes de despegar con rumbo a Bulgaria. Ha valorado la entrada en la convocatoria de Ángel Arcos, un futbolista muy de su agrado al que ha definido como «descarado, encarador y vertical». Su llamada con el primer equipo, que ya se produjo en el partido de la semana pasada contra el Alavés, es otra muestra de la apuesta del club y de su entrenador por la cantera.

El directivo ha subrayado la «ilusión» con la que afrontan el choque, que les puede dar la clasificación virtual para la siguiente fase de la Europa League. Después del debut «quitarrisas» contra el Stutgart, el Celta ha ganado sus siguientes tres encuentros, a lo que se añade la mejora en LaLiga.

«Estamos en el mejor momento, estamos encontrando respuestas al buen fútbol del principio de temporada», ha aseverado, aunque ha advertido de que el partido contra los búlgaros será difícil.

Fer López

Sobre otros asuntos de actualidad, ha definido como «muy complicada» la vuelta de Fer López en el mercado de invierno y ha afirmado que no hay conservaciones abiertas con el Wolverhampton.

«Nos encantaría que volviese, pero ellos hicieron una gran inversión e imagino que querrán rentabilizarla», ha comentado antes de zanjar el asunto dejando claro el deseo céltico de recuperar a su perla, aunque fuese en forma de cesión: «Nos vendría de maravilla».

En el capítulo de mercado, Garcés ha afirmado que se mantienen «optimistas» con la renovación de Óscar Mingueza, sin dar más detalles.