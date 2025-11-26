El Celta, a por la cuarta alegría europea

El Celta visita al Ludogorets con la intención de sumar la cuarta victoria en la Liga Europa que le allanaría el camino hacia la segunda ronda del torneo continental. El equipo de Claudio Giráldez llega a esta cita después de superar el sábado pasado al Alavés y sumar la tercera victoria consecutiva en Europa. Tras los éxitos ante el PAOK griego, el Niza francés y el Dinamo Zagreb croata, se mide en esta ocasión a un rival en crisis de resultados que viene de cambiar de entrenador y que no parece el mismo que encadenó catorce títulos en la liga búlgara. De la mano del noruego Hogmo, el conjunto de Razgrad intentará enderezar el rumbo en el torneo doméstico, donde ocupa la cuarta plaza pero con once puntos menos que el líder, el Levski de Sofía.

Giráldez recupera efectivos como Williot Swedberg, que viene de superar una lesión de tobillo que le mantuvo un mes de baja y que se ha significado como un baza importante para reforzar la banda izquierda del ataque, en la que Bryan Zaragoza ha brillado en la competición europea. A última hora, sin embargo, se quedó sin Fran Beltrán, afectado por un proceso gripal. Tampoco viajó Javi Rueda, al que el técnico le da descanso después de reaparecer el sábado en Vitoria tras una lesión muscular. Carlos Domínguez continúa de baja por lesión. La gran novedad vuelve a ser el canterano Ángel Arcos, que ya viajó a Vitoria con el primer equipo como reconocimiento a su gran año en el filial.

El Celta ya está en Bulgaria /

La duda en esta ocasión se centra en si Iago Aspas jugará de inicio, como ya es costumbre en esta competición, teniendo en cuenta que fue titular hace cinco días en Mendizorrotza. El moañés fue la estrella en el duelo de Zagreb, donde los célticos consiguieron la victoria más abultada de su ya larga trayectoria continental, en la que acumula 84 partidos. El de esta tarde adquiere mayor importancia, si cabe, porque la victoria multiplicaría las opciones de los célticos de clasificarse directamente para los octavos de final, sin necesidad de disputar otra eliminatoria previa tras concluir la liguilla.

Faltan referencias del rival

En esta ocasión, a Giráldez le faltan referencias sobre el equipo de Per-Mathias Hogmo, pues el entrenador noruego acaba de hacerse cargo del conjunto búlgaro, con el que se estrenó el pasado fin de semana con éxito: obtuvo una victoria en la visita al Septemvri Sofía, con goles del portugués Almeida y del búlgaro Chochev, el máximo goleador del equipo de Razgrad y una de las piezas a vigilar esta tarde. Aunque Hogmo adelantó en la rueda de prensa de ayer que la prioridad del Ludogorets es la Liga, pues el club busca su decimoquinto título consecutivo y obtener así una marca nunca antes alcanzada por otro club europeo.

Directo | Rueda de prensa del Celta previa al Ludogorets de Europa League / R. V.

Giráldez, por su parte, también presentará muchas novedades en el once teniendo en cuanta la carga de partidos que le espera al Celta en este fin de año y que el domingo afrontan una cita importante en Balaídos contra el Espanyol para intentar consolidarse en la zona templada de la clasificación. Así, es muy probable que deje fuera del once a Iago Aspas, después de que el moañés fuese titular en Mendizorrotza. El capitán céltico ha estado presente desde el inicio en los cuatro anteriores compromisos europeos.

Después de recuperarse de su lesión en un dedo, Radu vuelve al equipo titular después de faltar en la cita de Zagreb, donde Iván Villar logró la segunda portería a cero de la temporada. El internacional rumano logró sellar su portal ante el Alavés por primera vez desde que llegó a Vigo.

Aunque ante el Dinamo, el Celta salió con una defensa de cuatro, Giráldez seguramente apostará hoy por jugar con tres centrales y dos carrileros. Mingueza y Ristic podría completar la línea con Manu Fernández, Yoel Lago y Marcos Alonso. En la medular también se esperan novedades, con la participación de Damián y Sotelo. Y en el trío de ataque también se esperan novedades: Jutglà y Borja Iglesias podría acompañar a Bryan Zaragoza, que jugó en Mendizorrotza.