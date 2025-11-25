Radu, mejor jugador del Celta en octubre

Andrei Radu ha visto reconocido su buen rendimiento por la afición del Celta, que lo ha designado como mejor jugador del equipo vigués durante el pasado mes de octubre. El guardameta sucede a Borja Iglesias en el premio Estrella Galicia que premia cada mes al futbolista más destacado del conjunto celeste.

Radu ha superado en la votación a Iago Aspas y Pablo Durán, confirmando un excelente momento de forma y una rápida adaptación a la liga española, a la que llegó esta temporada procedente de la Seria A con la idea de convertirse en una referencia para la portería del Celta. Radu viene encadenando muy buenas actuaciones en la portería desde el inicio de curso y sus paradas han sido claves en el despegue clasificatorio del Celta en las últimas jornadas. El premio coincide con su primera portería a cero del conjunto celeste, el pasado sábado en la victoria frente al Alavés en Mendizorroza.

«Han sido unos meses maravillosos», destaca en declaraciones a Celta Media el cancerbero, que valora cómo se han sucedido los acontecimientos: «Cuando empiezas una nueva experiencia piensas en las cosas buenas y en cómo quieres que vayan las cosas y me alegra que haya ido mejor de lo que yo esperaba».

Y la consecución del Premio Estrella Galicia le confirma que está en la buena senda. «Lo primero que vi en el vestuario cuando llegué a Afouteza fueron los premios Estrella de Iago, que tiene varios sobre su sitio, y pensé que sería bueno recibir yo también uno, así que estoy muy contento y espero ganar más en el futuro», observa.

El portero celeste mira al futuro con optimismo, empezando por el inminente duelo europeo contra el Ludogorets, tras un arranque de curso un tanto decepcionante al no poder traducir el equipo su buen fútbol en victorias. «Lo afrontamos como todas las semanas, con muchas ganas y mucho trabajo que hacemos con el míster. Estamos listos», afirma Radu, que matiza: «El iniciode temporada fue un poco decepcionante porque jugamos muy bien y empatamos los partidos. Han llegado las victorias y espero que empecemos una racha de resultados positivos».

El guardameta se ha referido también a la lesión en el dedo pulgar que sufrió durante el partido liguero contra el Levante, que ya está prácticamente superada: «Estoy bien, todavía me duele un poco el dedo, pero no puedo parar porque tenemos mucho trabajo este año y hay que sacrificarse».