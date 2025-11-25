Fer López, objetivo del Celta para el mercado de enero

Fer López apenas juega en el Wolverhampton, acumulando hasta el momento 235 minutos en lo que va de temporada, repartidos en siete actuaciones con el colista de la Premier League. Esta situación del futbolista vigués ha llevado al Celta a plantearse la posibilidad de solicitar su cesión en el mercado de invierno, pues desde el club celeste consideran que con Claudio Giráldez tendría más oportunidades para poder completar su formación y revalorizarse en un mercado de fichajes en el que su cotización podría verse devaluada al final de temporada si no cambia la dinámica que lleva en el conjunto inglés.

El inminente regreso de Fer López a Vigo no se presenta sencillo. En el Celta son conscientes de la improbabilidad de que el Wolves acepte su cesión al mismo equipo al que hace apenas cuatro meses pagó unos 25 millones de euros por la adquisición de la joven perla celeste.

Representado por el portugués Jorge Mendes, Fer López llegó a un Wolverhampton que el verano pasado entrenaba el luso Vitor Pereira, quien avaló la contratación del canterano del Celta, que decidió marcharse de Vigo cuando comenzaba a despuntar en la élite y después de acumular solamente 17 partidos en Primera División. El cambio de entrenador en el equipo inglés ha relegado un poco más a la suplencia a un Fer López del que no se olvidan en el Celta. En el club vigués, sin embargo, también son conscientes de que la cesión del jugador es inviable ahora mismo, teniendo en cuenta que la primera plantilla no dispone de más fichas federativas. Para su regreso a Balaídos tendría que producirse alguna salida (Cervi y Aidoo eran los candidatos a marcharse) y liberar masa salarial.

Óscar Mingueza

Por otra parte, el Celta ha reiniciado las conversaciones con el representante de Óscar Mingueza para intentar retener en Vigo al zaguero catalán, que finaliza contra el 30 de junio próximo. La renovación de Mingueza tampoco es sencilla y desde el club vigués admiten la enorme distancia que existe entre los planteamientos económicos de ambas partes.

Mingueza cuenta con muchas posibilidades de incorporarse a uno de los clubes ingleses que se mantienen atentos a su situación. Su llegada a la Premier League resultará más sencilla teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero próximo ya puede negociar con cualquier equipo, pues el 30 de junio se convertirá en agente libre.

Tadeo Allende

Respecto a Tadeo Allende, el Inter de Miami ha expresado al Celta su interés por el fichaje del delantero argentino, que el próximo mes de diciembre finaliza su año de cesión en el equipo estadounidense. El jugador ha elevado su cotización profesional después de acumular una veintena de goles en el equipo que capitanea Leo Messi. En Vigo son conscientes de la revalorización de Allende y el Celta pone condiciones para negociar su traspaso.

En la MLS no se afrontan fichajes elevados, por lo que el Celta contempla otros escenarios para el argentino, como su posibilidad de reincorporarse a la plantilla de Giráldez siempre que se libere alguna ficha. En caso de traspaso, el club vigués intentaría ingresar algo más de los 4 millones que pagó por su compra.

Aidoo

En la dirección deportiva también parecen dispuestos a reconsiderar la situación de un Joseph Aidoo al que el club le abrió la puerta el verano pasado al no entrar en los planes de Giráldez. El ghanés se ha recuperado de su grave lesión en el tendón de Aquiles y ya disfruta de minutos en la Liga. Para el compromiso ante el Alavés, Giráldez se decantó por incluirlo en la convocatoria y dejar en Vigo al canterano Manu Fernández.

Aidoo disfrutó de minutos en Mendizorrotza tras los problemas físicos que sufrió Starfelt, ofreciendo un buen nivel defensivo. En principio, el futuro del zaguero africano en Vigo no se revisaría hasta el tramo final de la temporada y en caso de interesar su continuidad se plantearía una negociación a la baja.