Carreira da lustre a sus galones

Sergio Carreira se ha ganado un lugar preferente en la jerarquía del Celta. Reclutado a última hora por Claudio Giráldez en pretemporada tras tres años encadenando cesiones, el lateral vigués se consolidó el pasado curso en plantilla con un gran final de campaña y esta temporada se ha convertido en una pieza clave en el organigrama del técnico porriñés por su versatilidad y elevado rendimiento.

La creciente importancia que el lateral vigués ha cobrado en la vida competitiva del Celta lo refleja el dato de que Carreira es el futbolista de campo más utilizado por Giráldez esta temporada en LaLiga. Aunque en la Europa League no ha jugado más que un partido y en la Copa no ha debutado, el canterano se ha convertido en uno de los hombres de referencia en la competición doméstica. El entrenador celeste le ha dado la titularidad en 10 de los 13 compromisos ligueros disputados hasta la fecha, prácticamente con pleno de minutos, pues solo fue sustituido en una ocasión, en los minutos finales del duelo contra el Atlético de Madrid en Balaídos.

Consumido el primer tercio del campeonato, Giráldez apenas prescindió de él en el duelo inaugural contra el Getafe y el siguiente partido en casa contra el Betis y no pudo contar con él por lesión en la visita el campo del Elche tras sufrir un esguince de rodilla en la jornada precedente en Vallecas. Carreira contabiliza en la competición regular 894 minutos, cifra que en la plantilla celeste tan solo supera Andrei Radu. De los futbolistas de campo, el que más se acerca a sus números es Ilaix Moriba, con 889, mientras que Marcos Alonso suma 804 y Borja Iglesias, 742. En el torneo regular, Carreira supera esta temporada a Óscar Mingueza y casi dobla en minutos a Iago Aspas.

Pero seguramente lo más novedoso del momento de madurez que atraviesa el canterano, de 25 años, es su consolidación como carrilero izquierdo, una posición que le era prácticamente desconocida hasta el pasado curso y en la que el vigués está ofreciendo a pierna cambiada muy buenas prestaciones. Ocho de los diez partidos que ha disputado en LaLiga los ha jugado Carreira como carrilero izquierdo.

Carreira se siente, de hecho, hoy en día un futbolista más hecho que el que Giráldez hizo retornar del exilio la pasada temporada. «Ahora me siento un jugador mucho más completo, que domina más facetas del juego», declaraba recientemente el zaguero , que atribuía a Giráldez buena parte del mérito de su crecimiento: «Él es el principal responsable de que yo esté aquí. Mi crecimiento se debe a él porque me ha convertido en un jugador más versátil, que puede jugar en las dos bandas».

En esta capacidad para desempeñarse por ambas bandas coincide con Óscar Mingueza, quien, más que un competidor, se ha convertido en un complemento. Ambos en realidad se complementan repartiéndose indistintamente los galones en ambos carriles. El vigués ha jugado mayoritariamente en el izquierdo (10 partidos de 12), mientras que el exazulgrana ha disputado 10 compromisos ligueros como carrilero derecho, uno como izquierdo y otro, entrando desde el banquillo para suplir a Manu Fernández, como lateral derecho.