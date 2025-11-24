El Ludogorets retoma la senda del triunfo en el debut de Hogmo como técnico

El Ludogorets, próximo rival del Celta en la Europa League, retomó ayer la senda del triunfo en el estreno del noruego Per-Mathías Hogmo, el técnico que se hizo cargo la pasada semana del equipo Razgrad tras el despido del portugués Rui Mota y la dirección interina de Todor Zhivondov.

El vigente campeón de la liga búlgara se impuso a domicilio en la cancha del Septemvri de Sofía (0-2), con goles del portugués Dinis Almeida y el israelí de ascendencia lusa Idan Nachmias. El triunfo permite al rival céltico avanzar hasta la cuarta plaza de la clasificación en e la liga búlgara, muy lejos todavía del Levski Sofia, que lidera la tabla con 11 puntos de ventaja sobre el conjunto de Razgrad. Con esta victoria, el Ludogorets pone fin a una racha de seis partidos sin conocer la victoria en la competición doméstica.

En el continente, al próximo rival del Celta, las cosas tampoco le han ido demasiado bien. Marcha en el puesto 30 de 36 en la clasificación de la Europa League con tres derrotas y un solo triunfo en los cuatro primeros encuentros. El Ludogorets venció en la primera jornada en la cancha del Malmo sueco (1-2), pero en los tres siguientes encuentros ha caído sucesivamente contra el Betis (0-2), el Young Boys suizo (3-2) y, en la última jornada contra el Ferencvaros húngaro (3-1).