El Celta renueva a Javi Rueda hasta 2029

El Celta sigue dando pasos para apuntalar su plantilla con futbolistas de valor presente y mucho futuro de cara a temporadas venideras. Una de las prioridades que el club celeste tenía sobre la mesa era garantizarse la continuidad en los próximos años de Javi Rueda, repescado este curso por Claudio Giráldez tras brillar la pasada temporada a préstamo con el Albacete y una de las grandes revelaciones del equipo vigués en este primer tercio de la temporada.

A lo largo de la jornada de hoy, el Celta hará oficial la renovación del lateral malagueño por dos temporadas más, hasta junio de 2029, ya que su anterior contrato expiraba en 2027.La continuidad de Rueda era una petición expresa de Giráldez y una prioridad para la dirección deportiva, que en las últimas semanas ha acelerado las negociaciones que desde hace ya algún tiempo mantenía con el lateral andaluz. El acuerdo se cerró antes de la visita del Celta a Mendizorroza, pero se hará oficial a lo largo de la jornada de hoy. La buena disposición del malagueño, que verá incrementado de forma notable su sueldo, ha sido determinante para la rapidez con que se ha cerrado el acuerdo.

Javi Rueda ha sido uno de los futbolistas más valiosos para Claudio Giráldez en el arranque de curso. Pese a que una lesión muscular lo ha mantenido fuera de juego en tres de los últimos seis partidos, malagueño ha sido una pieza muy importante en el inicio de curso del Celta. El técnico celeste lo ha empleado como lateral derecho, posición en la que se ha venido alternando hasta su lesión con Óscar Mingueza y Sergio Carreira con convincentes prestaciones, pues suma un gol, al Mallorca, y tres asistencias, una de ellas a Williot, contra el Niza, en la Europa League, a lo largo de 577 minutos sobre el verde.

Unos números muy destacables para un debutante en Primera División, a la que el lateral malagueño, como muchos otros exmiembros del Fortuna, ha llegado de la mano de Claudio Giráldez. Nacido en la localidad malagueña de Alozaina hace 23 años, Javi Rueda se incorporó a la plantilla del filial celeste en el verano de 2023 procedente del Real Madrid Castilla. Tras una brillante campaña en la que disputó 30 partidos con el segundo equipo, en el tramo final ya a las órdenes de Fredi Álvarez, Giráldez sopesó incorporarlo a la primera plantilla en la pretemporada de 2024, pero finalmente optó por dar la alternativa a Sergio Carreira y Rueda fue cedido al Albacete, equipo con el que completó una formidable campaña en Segunda División. Su gran rendimiento -estuvo en el once ideal de la temporada, le abrió de par en par el pasado verano las puertas del primer equipo celeste, donde sus prestaciones han estado por encima de las expectativas