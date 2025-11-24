El Celta no tiene piedad del Racing de Ferrol

Cómoda victoria del Celta, que sigue al frente de la clasificación, aunque igualado a puntos con un Sporting de Gijón que tampoco cede.

Ayer, los celestes saltaron al campo conscientes de la importancia de los tres puntos, ya que todo lo que no fuera ganar singificaba perder el liderato.

La igualdad se rompió muy pronto con el tanto de Xandre. El partido quedó visto para sentencia al llegar al tiempo de descanso, con dos nuevos goles.