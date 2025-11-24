As Celtas Sporting se va líder al parón

As Celtas Sporting solventó, en la segunda parte, su partido dominical en A Madroa contra la SD O Val (2-0) para continuar al frente la tabla una jornada más.

Las de David Ferreiro controlaron el choque de la novena jornada de cabo a rabo ante un rival atrincherado atrás. Hasta que un pase raso de Carla Zamora filtrado a Lía Ayestaran acabó en gran tiro cruzado de ésta (minuto 71). En el 90, la puntilla de Claudia Brianso.

El Lóstrego vigués sumó su segundo triunfo consecutivo a domicilio y ya es sexto. Esta vez se impuso al Boiro por 1-2 en Vista Alegre. Aurora López firmó el 0-1 tras aprovechar un rechace de la portera local y un centro suyo lo definió Francesch en el 29. Un barullo en el área recortó diferencias.

El Domaio FC acarició la sorpresa ante el Friol, segundo clasificado, y acabó perdiendo con polémica arbitral (2-3). Empezó por delante (1-0, minuto 3), el Friol remontó en la segunda mitad y, tras empatar (2-2), llegó el penalti inexistente. Yoleidis recibió para plantarse sola, se adelantó en exceso el balón y, cuando Sara Alonso clavó rodilla en tierra para hacerse con el cuero, la venezolana impactó con ella. El colegiado, Jorge Chan, señaló los once metros. Alonso, por el duro impacto recibido, necesitó varios minutos de atención y María Calvar ocupó la meta, pero el Friol hizo el tanto del triunfo (María López) 2-3 desde el punto fatídico.

En A Coruña, la SD Orzánacabó con la racha de siete jornadas sin perder del Tomiño (1-0). En cambio, la del Sárdoma, negativa, continúa: derrota por 0-3 en As Relfas ante el Victoria.