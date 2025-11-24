Aficionados de la Ponferradina, indignados tras empaparse en Balaídos: «Vergonzoso, con toda la grada vacía nos meten en un 'curruncho'»

Experiencia aciaga la vivida por los aficionados de la Ponferradina desplazados este domingo a Vigo. Además de ver perder a su equipo por 2-0 frente al Celta Fortuna, los seguidores bercianos se empaparon en un Balaídos que contaba con infinidad de butacas a cubierto. Durante el propio choque, varias personas solicitaron poder cambiarse de lugar, pero se les fue negado por miembros de la seguridad del club.

«Vergonzoso el trato que nos han dado en Balaídos, con toda la grada vacía nos meten en un 'curruncho' diseñado a propósito para que nos mojemos», criticó en redes sociales un usuario, que acompañó sus palabras de un vídeo. «Menudo trato recibimos hoy en el Abanca Balaidos… para no volver nunca más», denunció otro.

El grupo de aficionados visitantes, en la esquina inferior izquierda, resaltados en rojo. / RFEF

Los visitantes fueron emplazados concretamente en la esquina de Tribuna Baja Par, próxima a la grada en obras -la de Gol- y que dispone de una zona donde no tapa la cubierta. Para evitar la lluvia, los allí presentes reclamaron subir unas filas más en el mismo sector del graderío, igualmente separado de Tribuna Alta y alejado de cualquier aficionado local, pero no tuvieron éxito.

Los vecinos del Bierzo, donde muchos se sienten gallegos, fueron, así, los únicos espectadores que se mojaron, pues el resto se encontraba a cobijo, como se puede ver en las imágenes del resumen del duelo.

En el citado vídeo compartido en X -antes Twitter-, se percibe cómo un nutrido grupo de aficionados de la Ponfe, entre ellos, niños y personas de avanzada edad, presencian el encuentro de Primera Federación bajo el agua sin ninguna necesidad. Algunos capearon la situación con paraguas; otros, con capuchas; y el resto, sin ningún tipo de protección. Todos ellos, aparentemente, pacíficos, aunque rodeados de una cinta plástica y de empleados de seguridad de la empresa concesionaria contratada por el Celta.

La mayoría de aficionados celestes simpatizaron con este grupo de damnificados y les mostraron su apoyo tras el partido en redes sociales. «Yo estaba más arriba y pensaba exactamente lo mismo viendo cómo os caía el diluvio encima. Incomprensible la verdad», reseñó uno.

También se ha podido leer en X: «Deberían tomar nota y que no vuelva a pasar, triste consuelo para vosotros, pero no hay forma de ir hacia atrás»; «Soy celtista y estando en el estadio comenté esto mismo con mi pareja, viendo el día que estaba es muy fácil hacer las cosas de mejor manera. Toda la razón»; «Yo no lo entiendo, si había sitio de sobra en la zona donde no llovía, la verdad es que muy mal. Siento que hicieran las cosas tan mal».

«Gestos provocadores»

El partido terminó decantándose para los celestes con dos goles postreros, uno en el 70 de Óscar Marcos -que ya debutó en el primer equipo- y otro en el 89 con la firma de Somuah. Al hilo, los bercianos denunciaron igualmente que los canteranos celestes celebraron sus tantos justo en la esquina en la que ellos se situaban y con «gestos provocadores».

El árbitro no reflejó ninguna incidencia de estas características en el acta, aunque ciertos seguidores sí habrían atestiguado este proceder. «Soy celtista y estaba en el campo y no me ha gustado nada la actitud de varios jugadores del Celta. Pueden celebrar los goles donde quieran, pero los gestos provocadores a la grada sobran. El capitán Meixús sí estuvo a la altura empujando a sus compañeros para que se fueran de allí», comentó uno, a quien le dio la razón un telespectador: «Eu vino na televisión e sobraba totalmente, ían buscalos e miraban cara a eles».