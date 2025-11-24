Abalo: «El Celta es favorito, pero debe tener los pies en el suelo»

Dani Abalo, canterano del Celta y leyenda del Ludogorets, ve al conjunto de Claudio Giráldez «claramente favorito» en el duelo de Europa League que ambos equipos disputan este jueves en Razgrad, pero advierte que los celestes deberán afronta el choque «con los pies en el suelo» porque en competición continental no existe rival pequeño. «Veo al Celta favorito, pero siempre hay que mantener los pies en el suelo porque cualquier rival, sobre todo en Europa, te puede plantar cara. Pero si el Celta está como últimamente, haciendo partidos muy serios, jugando bien y en racha, debe llevarse los tres puntos», señala el exjugador vilagarciano, que guarda un gran recuerdo de su etapa en el equipo búlgaro: «Estoy muy agradecido al Ludogorets. Guardo un gran recuerdo de mi etapa allí. Tuve momentos muy buenos, seguramente fue mi mejor etapa en cuanto a rendimiento. Hice muchos goles y di muchos pases de gol, tanto en Europa como en la liga. Es el equipo en el que mejor he estado a lo largo de mi carrera, pero yo soy del Celta desde muy pequeño».

El actual Ludogorets, según Abalo, ha perdido calidad con respecto al que disputaba en su época. «Este año lo están pasando mal. Llevan una racha muy mala y acaban de cambiar de entrenador. Por eso va a ser difícil analizarlos, porque no sabes por dónde va a venir. Pero llevan muchos años siendo el equipo más potente de la liga búlgara, metiéndose cada temporada en Europa. Siguen estando allá arriba, aunque este año no hayan empezado bien», expone.

A la hora de destacar individualidades, el canterano céltico detalla quiénes son sus jugadores más peligrosos: «No los he visto mucho este año, pero por lo poco que he podido ver tienen un delantero que es peligroso y va fuerte al espacio [el marfileño Yves Erik Bile]; el jugador que más peligro lleva es el español Francisco Javier Hidalgo, que juega de lateral derecho; el lateral izquierdo [Anton Nedayalkov], que es el capitán del equipo y de la selección búlgara, y ahora acaban de recuperar al delantero suizo Duah, que hizo goles en el último Mundial y es bastante conocido».

Dani Abalo se muestra optimista, no solo de cara este choque, sino a las opciones del Celta de superar la fase de grupos y no descarta que lo haga entre los ocho primeros. «Está bien posicionado para meterse entre los ocho primeros. Yo siempre dije que los partidos de fuera eran los más asequibles y los de casa los más difíciles, pero el Celta en casa siempre es un rival complicado, que te domina y te somete», indica el arousano, que precisa: «Si son capaces de materializar las ocasiones que generan, pueden ganarle a cualquiera. Hay que ir partido a partido y, si no puede ser entre los ocho primeros, clasificarse para la siguiente fase es el objetivo».

Razgrad, la ciudad en que se va a disputar el partido, Abalo la recuerda con poca vida. «La ciudad es como un pueblo pequeño de aquí de Galicia. Tiene pocos habitantes, como 30.000, y hasta hace poco había poca vida, aunque esta última vez que estuvo allí, en verano, había más hoteles y restaurantes», explica el canterano celeste, que elogia en cambio el estadio: «Lo acaban de reformar para poder jugar en Europa y la verdad es que está muy bien. El césped esta muy cuidado. Yo no vi el ambiente allí porque nosotros jugábamos en Sofía, pero no creo que aprieten mucho».