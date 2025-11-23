«No fue el partido abierto que esperaba»

«No hemos repetido las mismas sensaciones que veníamos generando en los últimos partidos», admite Eduardo Coudet. «No ha sido el partido que todos esperábamos de muchas llegadas. Cuando estuvimos bien desde el robo, sobre todo en la primera mitad, no estuvimos claros para transformar eso en situaciones. Hemos finalizado muy poco en todos los sentidos, no sólo en tiros a portería. No ha sido un buen partido en general».

«Daba la sensación de que era partido de 1-0. El que cometiera el error podía pagar y fuimos nosotros. Veía que no nos podían lastimar y no podíamos lastimar. Con espacios y después del gol, ellos se desempeñaron mucho mejor. Tienen jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad».

«Sobre el final queda la sensación de que te desdibujas con los cambios para tratar de empatarlo. Jugamos veinte minutos prácticamente con cuatro puntas, que no es lo habitual ni lo tenemos trabajado. No voy a mentir», confiesa el Chacho. «No salió el partido que en la previa creíamos que iba a ser, mucho más abierto».

«Nos llegan muy poco y nos concretan. Fue una parada más de Sivera y el penal. No recuerdo muchas situaciones más», añade el argentino, que concluye: «Yo veo cinco o seis equipos con una diferencia sobre los demás en cuanto a plantillas, presupuesto... y después está muy parejo. Se va a apretar. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la categoría. Y se puede salvar la categoría jugando bien».