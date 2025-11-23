«No fue el partido abierto que esperaba»
Considera que un error decidió un duelo gris
REDACCIÓN
«No hemos repetido las mismas sensaciones que veníamos generando en los últimos partidos», admite Eduardo Coudet. «No ha sido el partido que todos esperábamos de muchas llegadas. Cuando estuvimos bien desde el robo, sobre todo en la primera mitad, no estuvimos claros para transformar eso en situaciones. Hemos finalizado muy poco en todos los sentidos, no sólo en tiros a portería. No ha sido un buen partido en general».
«Daba la sensación de que era partido de 1-0. El que cometiera el error podía pagar y fuimos nosotros. Veía que no nos podían lastimar y no podíamos lastimar. Con espacios y después del gol, ellos se desempeñaron mucho mejor. Tienen jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad».
«Sobre el final queda la sensación de que te desdibujas con los cambios para tratar de empatarlo. Jugamos veinte minutos prácticamente con cuatro puntas, que no es lo habitual ni lo tenemos trabajado. No voy a mentir», confiesa el Chacho. «No salió el partido que en la previa creíamos que iba a ser, mucho más abierto».
«Nos llegan muy poco y nos concretan. Fue una parada más de Sivera y el penal. No recuerdo muchas situaciones más», añade el argentino, que concluye: «Yo veo cinco o seis equipos con una diferencia sobre los demás en cuanto a plantillas, presupuesto... y después está muy parejo. Se va a apretar. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la categoría. Y se puede salvar la categoría jugando bien».
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025