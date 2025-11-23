Nuevo derbi gallego para el Celta en A Madroa

Celta y Val Miñor afrontan una jornada con mucho en juego para los dos equipos.

Celta-Ferrol. El Celta recibe en A Madroa al Racing de Ferrol en el último partido de la jornada. Arrancará a las 16.30 horas, y la victoria es importante tras el tropiezo de ayer del Deportivo en Santiago. Los ferrolanos todavía no conocen la victoria lejos de su campo, por lo que intentarán dar la sorpresa en A Madroa.

Val Miñor-Oviedo. El Val Miñor vuelve a Condomínguez para recibir, a partir de las 12.30 horas, a un Oviedo que quiere colocarse como líder del grupo. No cabe duda que para los de Nigrán no va a ser un partido cómodo, pero seguro que no se van a encontrar con un rival que venga a encerrarse, eso puede plantear un desarrollo del encuentro diferente.