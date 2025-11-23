Fútbol Juvenil | División de Honor
Nuevo derbi gallego para el Celta en A Madroa
Complicado partido para el Val Miñor en Condomínguez
Celta y Val Miñor afrontan una jornada con mucho en juego para los dos equipos.
Celta-Ferrol. El Celta recibe en A Madroa al Racing de Ferrol en el último partido de la jornada. Arrancará a las 16.30 horas, y la victoria es importante tras el tropiezo de ayer del Deportivo en Santiago. Los ferrolanos todavía no conocen la victoria lejos de su campo, por lo que intentarán dar la sorpresa en A Madroa.
Val Miñor-Oviedo. El Val Miñor vuelve a Condomínguez para recibir, a partir de las 12.30 horas, a un Oviedo que quiere colocarse como líder del grupo. No cabe duda que para los de Nigrán no va a ser un partido cómodo, pero seguro que no se van a encontrar con un rival que venga a encerrarse, eso puede plantear un desarrollo del encuentro diferente.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025