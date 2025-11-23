Un Celta al revés

Cada partido oculta pequeñas conmemoraciones y curiosidades estadísticas. Ha alcanzado 50 partidos como céltico Ilaix Moriba, que tan vagabundo había sido desde su salida del Barça. Fran Beltrán ha igualado Gudelj en el escalafón histórico con su 258º aparición. Y el Celta ha encadenado tres victorias ligueras como visitante por primera vez desde 2018 con Unzué y quinta –contando Copa y Liga Europa–, lo que no sucedía desde la campaña en Segunda con Fernando Vázquez.

La radiografía matemática de este Celta resulta desde luego curiosa. El equipo vigués suma cinco puntos como local, en otros tantos empates, y once como visitante. La misma escuadra, con igual técnico y parecida plantilla, que la pasada temporada a la conclusión de la 13ª jornada acumulaba trece puntos como local y cuatro como visitante.

Será ese vuelco lo que se representa en la fotografía de la celebración, con Radu cabeza abajo. «Siempre hace las fotos así», revela Aspas, que ha anotado su undécimo gol al Alavés. Una de sus víctimas predilectas, sólo superado de hecho por el Sevilla. «Estoy muy contento en lo personal por ayudar al colectivo», comenta el capitán. «Fue un partido trabado, que leímos bien. El mister nos corrigió en el descanso sobre sus centros y segundas jugadas. Estos tres puntos nos dan mucha vida».

Respecto a la acción que decidió el partido, Iago describe: «Se la pedí a Pablo, me la echó entre las piernas del defensor y me salió un poco larga. Vi que se me cruzaba el defensor y pensé en intentar rodearlo si no despejaba. Ahí me pude poner por delante y vi que el portero llegaba muy rápido. Me quedé quieto en la posición porque sabía que me iba a llevar por delante».

A agrandar la racha

«Era un partido de mucho duelo», analiza Sergio Carreira. «El Chacho siempre plantea partidos muy físicos y estuvimos a la altura. Es un campo un tanto pequeño, no sé si por la percepción de que la grada está pegada. Ellos son muy presionantes, muy físicos»

Jones, con Sivera, en la última acción del patido. / Adrián Ruiz.

Celebra Carreira la solvencia que el Celta está exhibiendo en los desplazamientos: «Es una racha que esperemos agradar todavía más pero lo jugado y ganado hasta ahora es una gran noticia. Uno de los objetivos que teníamos al final de la pasada temporada pasaba por puntuar en este tipo de campos. Estamos muy contentos. Es una victoria muy especial por esa portería a cero y por el carácter y la dificultad que tenía el partido de hoy».