El Celta Fortuna mide su encaje

El Celta Fortuna, herido en su orgullo tras recibir el pasado fin de semana un severo varapalo en el partido en el que se jugaba el liderato con el Tenerife, recibe hoy por la mañana en Balaídos a la Ponferradina, otro de los equipos poderosos de la categoría, en busca de un triunfo que confirme su buena temporada y le mantenga con solvencia en la zona de play-off.

Los de Fredi Alvarez regresan a Balaídos, donde se encuentran más cómodos en algún sentido que en Barreiro, pero menos arropados desde la grada. Unas cosas compensan otras. Para el partido de hoy el entrenador del filial céltico tendrá al equipo algo desequilibrado porque se le juntan las ausencias en la defensa y el centro del campo mientras tiene un exceso de atacantes. Angel Arcos, que ayer estuvo en el banquillo de Mendizorrotza con el primer equipo ante el Alavés, estará hoy frente a la Ponferradina porque no ha tenido ningún problema para llegar a tiempo.

Quienes no estarán en el partido de esta mañana son tres piezas casi básicas para Fredi esta temporada: los sancionados Burcio y Anxo y el lesionado Joel López. Junto a ellos también se quedan fuera de la lista los lesionados Vicente y Ribes.

Así la lista de jugadores citados para el partido de hoy está formada por los porteros Coke, Barone y Marcos González; los defensas Pablo Gavián, Jaime Vázquez, Pablo Meixús, Jan Oliveras, Ndiaye y Germain Milla; los mediosAntañón, Dela, Capdevila y Khayat y los atacantes Hugo González, Alvaro Marín, Angel Arcos, Bernard Somuah, Oscar Marcos, Iannis Tarba, Luis Bilbao y Cristian Carro. Una vez más Fredi ha tenido que echar mano para completar la convocatoria del equipo juvenil y ha citado para el partido a Cristian Carro (que ya lleva varias citaciones consecutivas con el filial), Khayat y Tarba.

HORA: 12:00.

CAMPO: Balaídos.