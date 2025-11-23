El Celta Fortuna se impone a la Ponferradina

2 CELTA FORTUNA: Coke; Meixús, Jaime Vázquez, Khayat (Oliveras, min 46); Gavián (Milla, min 46), Antañón (Dela, min 60), Capdevila, Ángel Arcos; Hugo González (Ndiaye, min 82), Marín (Somuah, min 61) y Óscar Marcos. 0 PONFERRADINA: Ángel, Andújar, Ger Nóvoa (Jorrin, min 78), Boris, Undabarrena, Borje Valle, Xemi (Cortés, min 78), Frimpong (Mula, min 78), Borja Vázquez , Andoni y Diego Moreno (Keita, min 62). GOLES: 1-0, min 75: Óscar Marcos. 2-0, min 89: Somauh. ÁRBITRO: Daniel Clemente (Canario). Amarillas a Khayat y Hugo González por los locales y a Undabarrena, Valle, Vázquez y Moreno de la Ponferradina.

No se baja el Celta Fortuna de las alturas. El equipo vigués se repuso de la derrota dolorosa de hace una semana ante el Tenerife y sumó en Balaídos un trabajado triunfo ante la Ponferradina, equipo que dominó en muchos tramos al filial pero acabó derribado por los goles de Oscar Marcos y Somuah que premiaron la constancia del Fortuna.

El partido estuvo lleno de dificultades porque el Celta Fortuna acusó las importantes bajas que tenía tanto en defensa como en el medio del campo. Le costó sostener el peso del partido en muchos momentos y le faltó seguridad en su área. La ocasión inicial de Hugo González en el minuto dos fue un pequeño espejismo porque a partir de ahí y hasta el descanso el partido estuvo más cerca de la Ponferradina que estuvo firme en defensa y que disfrutó en las transiciones ocasiones para ponerse por delante. Frinpong y Borja tuvieron las más claras, pero fallaron con todo a favor. Por parte del fortuna, apenas las incursiones de Ángel Arcos (repescado tras estar en la convocatoria ayer con el primer equipo) generaron alguna inquietud en el área de los leoneses.

Pero en el segundo tiempo las cosas fueron cambiando. Fredi varió el sistema, dejó de jugar con los tres centrales y el Celta Fortuna se instaló con mayor comodidad en el campo. Tuvo más posesión, jugó más tiempo en el campo rival y aunque no llegó a disponer de grandes oportunidad sí al menos se acercó con peligro al área de la Ponferradina. Y a falta de quince minutos llegó una buena recuperación en campo rival que llevó el balón a Oscar Marcos que probó fortuna desde fuera del área y el balón, tras rozar en un contrario, se alojó en la red cerca del palo izquierdo. Los leoneses trataron de buscar el empate pero el Celta Fortuna empezó a encontrar mejores situaciones para ampliar el marcador, sobre todo con la entrada de gente de refresco. Resistía el Fortuna los intentos de la Ponferradina cuando en el descuento, en una rápida contra, Somuah puso en evidencia su velocidad, se plantó ante el portero y le batió con un disparo extraordinario lleno de calidad. Nuevo triunfo del Celta Fortuna que no se baja de la zona de play-off y se aleja de algunos de sus perseguidores.