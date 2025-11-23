Y sólo hay... Celta y Alavés, dos aficiones hermanadas
Cientos de hinchas celestes viajaron a Vitoria, donde fueron bienvenidos
No falló el celtismo pese a la lejanía o el frío. Además de la movilización de peñas más próximas, Vitoria es siempre uno de los desplazamientos preferidos. La excelente relación con la hinchada local aportó calidez al mediodía alavés.
«Debe ser que tienen una muy buena relación», reflexiona Aspas. «Hemos pasado grandes días y también malos no hace mucho, como cuando quedamos fuera en las semifinales de la Copa del Rey (2017)».
«La gente es un orgullo para nosotros», dice de los célticos. «Están muy lejos de casa, 600 o 700 kilómetros, pero nos apoyan sin parar y da gusto».
Sonó, claro, el «y sólo hay un Deportivo, el Deportivo Alavés». «Vitoria parece que es nuestra casa en eso», comenta Giráldez sobre el hermanamiento. «Hay muy buena comunión entre ambas aficiones. Se vive un espectáculo de fútbol precioso. Es un auténtico privilegio poder estar abajo y ver el ambiente que hay en Mendizorrotza. Aparte de mi amistad con el Chacho, le deseo todo lo mejor al Alavés y agradezco mucho a la gente que nos apoya, que viene a arroparnos en cada partido. Creo que se ha visto un partido noble y con dos aficiones que actúan como tienen que actuar».
- Davila 20/11/2025