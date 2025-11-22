A por la tercera seguida a domicilio

La Liga se reanuda hoy para el Celta en Mendizorrotza (14 horas) ante un Alavés que ha reunido a viejos conocidos del celtismo como Eduardo Coudet, Jonny Otto, Denis Suárez y Lucas Boyé. Un rival corajudo que intentará romper la racha de dos victorias consecutivas que suma el conjunto celeste como visitante después de superar a Osasuna y Levante. En esta ocasión, los célticos acuden a uno de los campos más complicados de la máxima categoría, según expuso ayer Claudio Giráldez, que no podrá contar para esta cita con Williot, Carlos Domínguez y Hugo Álvarez, por lesión. A Vitoria tampoco han viajado Manu Fernández y Franco Cervi, por decisión técnica. La gran novedad de la convocatoria es la presencia por primera vez del joven atacante Ángel Arcos, que con 19 años ya suma 42 partidos con el Fortuna, en los que contabiliza tres goles y otras tantas asistencias.

El Celta viajó a tierras alavesas pendiente de las bajas temperaturas y la posibilidad de nevadas, pero convencido de sacar adelante el primero de los nueve compromisos que le esperan en un apretado final de 2025, año que será recordado por el del regreso a Europa tras ocho años de ausencia.

A las peculiaridades de un Mendizarrotza con unas dimensiones reducidas y con una grada entusiasta, el Alavés de Coudet añade en estos momentos su solidez como local, pues se mantiene invicto en la Liga y 11 de sus 15 puntos los ha celebrado con su animosa afición. Con el técnico argentino, el conjunto babazorro maneja diferentes registros, pues es muy sólido en defensa, aprecia la posesión del balón y domina los centros al área rival.

En los balones aéreos sufren los célticos, que continúan sin poder disfrutar de un partido sin la portería a cero en el campeonato regular. En la última jornada encajaron cuatro tantos del Barcelona. El Alavés peca de escasa efectividad ofensiva. De hecho, solo ha anotado 11 tantos, siete menos que los célticos. Ese mismo número de goles registran en contra, lo que pone de manifiesto el buen entramado defensivo que ha montado el ‘Chacho’, quien llegó a Vitoria comenzada la temporada pasada. A los pocos días de su llegada, el argentino recibió a un Celta que se llevó un punto de Mendizorrotza después de que Kike García abriese el marcador en el inicio del partido desde el punto de penalti. Empató Pablo Durán en la segunda mitad tras enganchar una pelota botando desde la frontal del área.

En esta ocasión, Giráldez no tendrá que pensar tanto en la visita del próximo jueves al Ludogorets porque contará con un día más de descanso. Sin embargo, parece poco probable que apueste de cara por Iago Aspas en Mendizorrotza. Al moañés lo reserva este curso para las citas europeas. Así, es muy posible que el Celta se presente esta tarde con Jutglà, Borja Iglesias y Pablo Durán en la delantera. Con ellos empieza la primera línea de presión. Mingueza y Carreira le dan vuelo al equipo por los costados, mientras que Sotelo y Moriba mezclan bien en el mediocentro con calidad y mucho trabajo físico. Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso se perfilan como centrales.

Coudet recupera a Pacheco como pareja de Tenaglia en el eje de la zaga, que completan Jonny y Yusi. Denis Suárez se ha consolidado como mediocentro, con Antonio Blanco. Y Boyé comparte la delantera con Toni Martínez.