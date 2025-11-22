Claudio Giráldez: «Supimos interpretar los momentos»

«No ha sido un partido brillante en líneas generales pero sí un partido serio, completo. Creo que somos justos vencedores del partido», sostiene el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, en su análisis de lo sucedido en Mendizorrotza. «Me alegro por la portería a cero en Liga, que lo necesitábamos, y me alegro por la victoria. Sabemos lo difícil que es ganar aquí. Hemos estado cómodos».

El Celta ha volteado sus rutinas productivas de la pasada temporada. El equipo inabordable en Balaídos y estéril como visitante se ha convertido en su imagen invertida, al menos en Liga. «Estamos teniendo la suerte de ser mucho más certeros en cuanto a finalización y en cuanto a puntos fuera de casa que en casa», admite Giráldez, que pronostica: «Si mantenemos esta manera de comportarnos, también recogeremos puntos en casa».

Se acuerda el porriñés de la última visita al Alavés, con un empate sufrido ante un rival que asfixió al Celta desde lo físico. O el 3-0 encajado en su primera visita. «A diferencia de otros partidos que he dirigido aquí, hoy hemos sido dominadores y hemos estado todo el rato más cerca de ganar que el rival. Estuvimos muy serios sabiendo interpretar los momentos del partido.Hemos estado bien equilibrados en la transición. Hemos defendido mucho mejor el juego directo, por ejemplo, que ante el Levante. Hemos ajustado mucho mejor la presión que ante Osasuna. Hemos manejado la pelota mejor que ante el Rayo o que el día del Elche. Nos hemos quitado de en medio uno de los campos más complicados»

«Si ellos juegan rápido sobre Boyé, es un jugador muy difícil de defender en ese juego vertical, de balones que le llegan bien para sujetar. Tanto él como Toni y la gente que llega desde segunda línea tienen mucha presencia en el centro lateral. Hemos sido capaces de corregir este tipo de situaciones», valora.

En esta lectura sorprendió la sustitución de Starfelt, su mejor defensor en la neutralización de ese tipo de acciones. Claudio revela: «Lo pidió él. Estaba cansado, con alguna molestia. Es un jugador con antecedentes de rotura y no queríamos arriesgar. De hecho lo había pedido ya un poquito antes pero no es fácil en un escenario como este, con dos delanteros centros tan incómodos».

Por esa complejidad, elogia especialmente la respuesta de Aidoo: «Ha entrado muy bien, muy concentrado, muy atento, como está haciendo en su día a día y ha sido capaz de que no se notase ese cambio en una posición tan sensible». También justificó la salida de Rueda, con amarilla, por su «impulsividad».

«Tenemos una plantilla muy unida, competitiva, que tiene una manera de jugar parecida más allá de que cambiemos el sistema o sea quien sea el que esté en el once», celebró Giráldez.