El Sant Andreu podrá jugar contra el Celta en Copa del Rey su campo de hierba artificial

El Sant Andreu anunció este viernes que el partido de la Copa del Rey contra el Celta, correspondiente a la segunda ronda del torneo, se jugará el 4 de diciembre a partir de las 21 horas en su estadio, el Narcís Sala, después de que el Ayuntamiento de Barcelona acondicionase la iluminación eléctrica a las exigencias de la federación española. De esta forma, el equipo vigués tendrá que adaptarse a un campo de hierba artificial, de dimensiones reducidas y con una ruidosa hinchada en la grada Gol Nord.

Ayer, Giráldez restó importancia a jugar en un campo de césped sintético al considerar que sus jugadores deben adaptarse a cualquier situación adversa que se les presente. En ese sentido, recordó el compromiso en Navia, con escasa iluminación y reducidas dimensiones del campo, donde los célticos resolvieron sin apuros la eliminatoria contra el Puerto de Vega. Ahora les espera el Sant Andreu, de Segunda RFEF.