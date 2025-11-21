El Sant Andreu podrá jugar contra el Celta en Copa del Rey su campo de hierba artificial
Los vigueses tendrán que adaptarse a jugar en unas condiciones diferentes
El Sant Andreu anunció este viernes que el partido de la Copa del Rey contra el Celta, correspondiente a la segunda ronda del torneo, se jugará el 4 de diciembre a partir de las 21 horas en su estadio, el Narcís Sala, después de que el Ayuntamiento de Barcelona acondicionase la iluminación eléctrica a las exigencias de la federación española. De esta forma, el equipo vigués tendrá que adaptarse a un campo de hierba artificial, de dimensiones reducidas y con una ruidosa hinchada en la grada Gol Nord.
Ayer, Giráldez restó importancia a jugar en un campo de césped sintético al considerar que sus jugadores deben adaptarse a cualquier situación adversa que se les presente. En ese sentido, recordó el compromiso en Navia, con escasa iluminación y reducidas dimensiones del campo, donde los célticos resolvieron sin apuros la eliminatoria contra el Puerto de Vega. Ahora les espera el Sant Andreu, de Segunda RFEF.
