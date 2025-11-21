Giráldez cree que la victoria del Celta en Mendizorrotxa pasa por «hacer un partido muy completo en uno de los campos más complejos»

El Celta buscará este sábado en Vitoria su tercera victoria consecutiva a domicilio en la Liga para abrir más brecha con los puestos de descenso. Una victoria de los célticos les permitiría, además, superar en la clasificación a un Alavés que ha convertido Mendizorrotza en un fortín: no ha perdido este curso y 11 de sus 15 puntos los ha sumado ante su afición. De hecho, Claudio Giráldez advierte de la dificultad de jugar en el ‘Mendi’. «De mi corta experiencia en Primera División, es de los campos más complejos, por no decirte el más complejo. Me parece un campo muy particular. Junto con Vallecas, seguramente, sea el que tiene un contexto más particular», señaló el entrenador del Celta, antes de hablar de las características del Alavés.

«Es un equipo muy intenso, generalmente por historia, en situaciones de presión, que es capaz de jugar directo y en centro lateral muy bien», apuntó Giráldez, que destacó el trabajo del exentrenador del Celta Eduardo Coudet con el equipo blanquiazul. «El Chacho le da ese carácter en la presión que hace que todo el rato esté basculando mucho, con mucho jugador cerca de la pelota. Tenemos que ser capaces de salir de la presión muy rápido, muy precisos, con mucha situación de giro, de llevar rápido el balón afuera. Hay que intentar que no nos embotellen en situaciones de centro-lateral o de jugar sobre sus puntas. Están siendo capaces de dominarte desde el balón en muchos momentos del partido. Creo que será importante que no estemos demasiado tiempo cerca de nuestra portería. Tenemos que hacer un partido muy serio, muy completo, si queremos ganarlo y seguir con la racha de victorias fuera de casa que estamos consiguiendo», indicó el técnico gallego.

Albanzas al Chacho

En Mendizorrotza, Giráldez se reencontrará con tres excélticos: Coudet, el lateral derecho Jonny Otto y el centrocampista Denis Suárez. «El Chacho me ayudó mucho. Conmigo se portó muy bien, de diez. Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Siempre me mostró mucho cariño. Tuvimos muchas conversaciones de fútbol. Es de agradecer que un entrenador del primer equipo tenga la paciencia y dé oportunidades a los de abajo. De pedir opinión incluso de situaciones de ciertos jugadores que a lo mejor él conocía menos, como es normal cuando llegó a Vigo. Eso me hizo aprender mucho de cómo funciona la mente de un entrenador en Primera División.

Nos enfrentábamos muchas veces en partidos de entrenamiento mi Juvenil A de aquella con su primer equipo. Una vez que él salió de aquí hemos mantenido el contacto. No hablamos todas las semanas, pero sí alguna vez. Nos hemos felicitado por nuestras situaciones deportivas. El año pasado tuvimos la suerte de hablar un rato allí. Le deseo todo lo mejor, pero evidentemente este partido queremos ganarlo nosotros y a partir de ahí que le vaya muy bien porque lo merece. Es un currante y conmigo se ha portado de diez», apuntó el entrenador del Celta sobre su homólogo argentino.

«Denis está haciendo una muy buena temporada, está con un entrenador que confía mucho en él. Sabemos el talento que tiene, la capacidad que tiene si tiene continuidad para generar fútbol. Es un jugador que engaña a nivel defensivo, que recorre mucho, que es capaz de robar mucho balón, que es capaz de entender muy bien presiones y encaja muy bien en esa manera de jugar del Chacho», explicó Giráldez sobre Denis Suárez, que el verano pasado llegó al Alavés tras finalizar su segunda etapa en el Villarreal y su breve estancia en el Espanyol tras abandonar el Celta en enero de 2023.

En la rueda de prensa desde Afouteza, el entrenador del Celta también analizó el papel de Jonny Otto, de regreso en la Liga tras abandonar el Celta en 2018: «Hay un pequeño cambio de rol, de lo que conocíamos aquí de un Jonny muy de ida y vuelta, de llegar, de mucho recorrido, de tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo que podía jugar, más fuera que en pasillo interior. Este año está jugando en esa falsa salida de 3 más corto que creo que está jugando con mucho criterio. Está dando muy buen nivel (Jonny). Es un jugador que si le respetan las lesiones tiene un ‘nivelón’. Ha tenido la mala suerte de tener alguna lesión larga. Ha madurado, en ese aspecto de entendimiento del juego, seguramente por las lesiones, por el paso de los partidos, para poder tener más registros. Creo que está haciendo una temporada muy buena y es de los jugadores, si no el que más, que más minutos lleva».

El curso pasado, el Celta sumó un empate en Mendizorrotxa con un bonito gol de Pablo Durán, tras un penalti inicial que transformó Kike García para los babazorros. Para Giráldez, el Celta pudo sacar conclusiones que este sábado le sirvan para intentar ganar en tierras vitorianas. «Hay cosas parecidas que creo que van a pasar, pero hay dos diferencias: ojalá no pase. Empezamos el partido perdiendo prácticamente en la primera llegada del rival en un balón que le da la mano a Fran Beltrán. Nos metemos con un poco más de urgencia. Nos encontramos en un momento que no estábamos bien y necesitábamos sacar puntos y no tuvimos la continuidad en el juego que nos gustaría. No nos ajustamos bien en la presión porque el rival se siente más cómodo cuando se pone delante. En la segunda parte estuvimos mejor, fuimos capaces de tener un poquito más de control. Fue un partido con muy pocas ocasiones de gol de los dos equipos. El empate fue justo, con muy poco fútbol. Teníamos muchas bajas en aquel momento y jugamos muy atropellados en aquel partido. En este partido creo que va a haber más ocasiones, un fútbol mejor. Es lo que yo considero».

Nieve en Vitoria

Vitoria está afectada por las bajas temperaturas, que han llevado la nieve a las calles de la capital vasca. Giráldez espera que mañana mejoren las temperaturas, pero en todo caso considera que no hay excusas para intentar sumar la tercera victoria consecutiva a domicilio en la Liga.

«Está nevando allí. Esperemos que mañana mejore un poco y que podamos aterrizar. El año pasado no pudimos volar y tuvimos que ir en autobús. Va hacer frío y nos tenemos que adaptar. Mientras que el campo esté bien y en disposición para jugar creo que el calor o el frío nos toca adaptarnos. Hemos tenido en los últimos partidos fuera de casa más de 25º y nos toca jugar a 0º. Somos profesionales. Cuanto antes nos adaptemos más fácil será que podamos realizar un buen partido. El partido a las dos de la tarde es un horario incómodo por las rutinas previas al partido, en cuanto a alimentación y demás, pero estamos acostumbrados y nos tenemos que adaptar. No es lo ideal, pero alguien tiene que jugar a esa hora», concluyó Giráldez.