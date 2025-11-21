El noruego Mathias Hogmo, nuevo entrenador del Ludogorets

El mal comienzo de temporada del Ludogorets, próximo rival del Celta en la Europa League, se ha llevado por delante al entrenador portugués Rui Mota, que el verano pasado se hizo cargo del campeón búlgaro. Como relevo de Mota, el conjunto de la ciudad de Razgrad anunció este viernes la contratación del noruego Per-Mathias Hogmo, de 65 años, que venía de dirigir al Molde, de su país.

El Ludogorets recibirá el jueves al Celta en el Huvepharma Arena con un nuevo entrenador, después de que Todor Zhivondov dirigiera al equipo búlgaro en las últimas jornadas tras la destitución de Mota.

El campeón de las últimas catorce ligas en su país no levanta cabeza. Ocupa la quinta plaza en la competición doméstica, con once puntos menos que el Levski de Sofía. En Europa se sitúa en la trigésima posición, con 3 puntos de 12 posibles. Al noruego Per-Mathias Hogmo le espera un duro trabajo para revertir esta situación.