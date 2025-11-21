Giráldez refuerza las bandas

El Celta retoma mañana la competición en Mendizorrotza con la intención de recuperar los buenos resultados que le llevaron a encadenar hasta ocho partidos sin perder entre las tres competiciones en las que participa esta temporada. El parón por las selecciones llegó tras el tropiezo en Balaídos ante el Barcelona (2-4), pero ese resultado no empaña el excelente mes de octubre que protagonizó el conjunto celeste. Para volver a la senda de resultados positivos, Claudio Giráldez verá reforzadas las bandas de su equipo tras la recuperación física de Javi Rueda y de Williot Swedberg, que se perdieron los últimos compromisos por lesión.

Con la incorporación del carrilero andaluz por la banda derecha y del atacante sueco por la izquierda, el Celta intentará sumar la tercera victoria consecutiva como visitante en la Liga después de superar a Osasuna y Levante. A esos buenos resultados a domicilio añadió los triunfos en Zagreb y en tierras asturianas ante el modesto Puerto de Vega en la primera ronda de la Copa del Rey.

En la decimotercera jornada de Liga, al conjunto que dirige Giráldez le espera un Alavés que entrenado por el excéltico Eduardo Coudet continúa invicto en Mendizorrotza, donde ha sumado 11 de los 15 puntos que le han situado en mitad de la tabla clasificatoria, con dos puntos de diferencia sobre los celestes.

Pendientes del frío

El duelo entre el Alavés y el Celta podría contar con un invitado inesperado, la nieve, ya que el norte peninsular estará en alerta naranja entre hoy y mañana debido a las bajas temperaturas previstas. No sería la primera vez que babazorros y célticos juegan sobre un manto blanco. En dos ocasiones en las últimas década se ha dado esa circunstancia, con resultados muy positivos para el equipo vigués. Ganó por 0-3 en 2005 tras una intensa nevada y también se llevó los tres puntos en juego en noviembre de 2021 cuando una lluvia de copos blancos hizo acto de presencia en medio del partido en un Mendizorrotza que espera otro lleno.