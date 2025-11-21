Ángel Arcos, gran novedad en la lista del Celta para Vitoria
El atacante de A Guarda ocupa el lugar que ha dejado Williot que finalmente no ha entrado en la convocatoria
Ángel Arcos es la gran novedad en la lista de convocados que Claudio Giráldez ha ofrecido para el partido de mañana (14:00 horas) ante el Alavés en Mendizorroza. El joven atacante de A Guarda, que se perdió la convocatoria en el partido de Copa del Rey ante el Puerto de Vega debido a que estaba lesionado, encuentra ahora una recompensa y confirma no solo su crecimiento sino la fe que el técnico porriñés tiene en él.
En la relación de jugadores que se desplazan a Vitoria faltan los lesionados Williot, Carlos Domínguez y Hugo Álvarez mientras que por decisión técnica lo hace Franco Cervi. Para el partido recupera el porriñés a Javi Rueda que se había perdido por lesión los últimos compromisos. En la relación aparecen los porteros Villar, Radu y Marc Vidal; los defensas Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Javi Rueda, Marcos Alonso, Ristic, Yoel Lago y Javi Rodríguez; los centrocampistas Moriba, Beltrán, Damián, Miguel Román y Sotelo; y los delanteros Borja Iglesias, Ferrán, Aspas, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Jones y Angel Arcos.
Finalmente Williot, que se esperaba pudiese entrar en la lista, se ha quedado fuera aún y ese espacio es el que Claudio ha aprovechado para incluir a Angel Arcos que, al contrario que algunos de sus compañeros en el filial como Oscar Marcos, Pablo Meixús, Antañón o Hugo Gonzñalez, no pudo estar ante el Puerto de Vega en Copa por estar lesionado.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos