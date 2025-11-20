Starfelt, único céltico que jugó en la segunda cita de la FIFA

Los internacionales del Celta regresan a Vigo para preparar la cita del sábado en Vitoria ante el Alavés, a partir de las 14 horas. Carl Starfelt es el único de los jugadores del equipo de Claudio Giráldez que tuvo minutos en la segunda jornada del calendario FIFA de clasificación para el Mundial de 2026. El zaguero disputó el partido completo con Suecia ante Eslovenia. Sus compañeros Borja Iglesias, Andrei Radu y Mihail Ristic fueron suplentes con España, Rumanía y Serbia, respectivamente.

Starfelt completó el partido ante los eslovenos, que finalizó con empate a un gol después de que el céltico se viese superado por un delantero rival en una acción ofensiva que concluyó con un tanto en contra de su selección. Con ese resultado, Suecia se ve obligada a jugar la repesca para intentar participar en la próxima cita mundialista. Los suecos finalizaron últimos de su grupo pero entran en la repesca a través de la Liga de Naciones.

Contribución de Borja

Borja Iglesias, por su parte, no tuvo minutos en esta ocasión con España, que empató con Turquía pero ya tenía asegurada la clasificación para el Mundial. El céltico, de hecho, se alegra por contribuir a este nuevo éxito de la Roja. «Me siento afortunado de haber sido parte del proceso», dijo el compostelano, aspirante a representar a Galicia en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del próximo verano. Borja Iglesias disputó 19 minutos ante Georgia, el pasado sábado.

Radu, por su parte, fue suplente ante San Marino después de disputar el partido completo de Rumanía frente a Croacia.

Peor le fue a su compañero Ristic, que regresaba a la selección serbia dos años después de su última participación. El lateral zurdo céltico no tuvo minutos ni contra Inglaterra ni ante Letonia. El combinado balcánico agotó en Wembley sus opciones de clasificarse.

Con todos ellos ya de regreso en Vigo, Giráldez dispone de dos entrenamientos con el equipo completo para preparar la visita a Vitoria.