La quinta reencarnación de Denis

Sevilla, Villarreal, Barcelona y Espanyol han sido hasta el momento los cuatro conjuntos con los que Denis Suárez se ha enfrentado al Celta, su equipo del alma. El sábado, si Eduardo Coudet lo permite, el futbolista de Salceda afrontará su noveno duelo contra los célticos con una nueva indumentaria: la del Alavés, al que llegó el verano pasado después de fracasar en su segunda etapa en Vila-real. En Vitoria, Denis se ha reencontrado con el técnico argentino y con el excanterano céltico Jonny Otto. Con cinco diferentes se habrá medido a los vigueses (Barcelona, Espanyol, Villareal, Sevilla y Alavés si así sucede el sábado.

Denis se besa la camiseta del Celta. / FDV

Las necesidades económicas del Celta llevaron a Denis Suárez a la cantera del Manchester City con apenas 17 años. Desde entonces, fue aumentando su deseo de regresar a casa que pudo cumplir en junio de 2019. Sin embargo, en enero de 2023 tuvo que emigrar nuevamente, pero esta vez saliendo por la puerta de atrás, tras el enfrentamiento con el presidente del club por la marcha del infantil Bryan Bugarín al Real Madrid. Rotas las relaciones, con la nueva presidenta céltica se retomaron los contactos entre el club y el jugador, que en las últimas horas agradecía los regalos enviados desde Balaídos para su hijo recién nacido. «Vémonos en Mendizorrotza», escribió el Celta en las redes sociales, a lo que respondió Suárez: «Moitas grazas. Vémonos o sábado». El reencuentro de Denis con su equipo del alma será el noveno de su carrera en un terreno de juego y con la quinta camiseta diferente.

Precedentes

Tras completara su formación en Inglaterra, el Salcedense firmó por el Barcelona, que en el curso 2014-15 lo cedió al Sevilla. Con el equipo andaluz comenzó el 3 de enero de 2015 en el Sánchez Pizjuán esta relación de duelos contra el Celta, ante el que suma 2 victorias, otros tantos empates y 3 derrotas. El salcedense marcó un solo gol a su exequipo. Fue en su tercer enfrentamiento, en un Villarreal-Celta (1-2).

Su primer partido en Balaídos como visitante se produjo el 10 de mayo de 2015 con los sevillistas. Ese día estaba acompañado de Iago Aspas, que dio la asistencia de gol a Gameiro para abrir el marcador antes de que Mina estableciese las tablas definitivas.

Después vendrían dos duelos más contra el Celta vistiendo la camiseta azulgrana del Barcelona. Y tras su polémica salida de Vigo, en marzo de 2023 defendió en Cornellà los colores de un Espanyol que con ese 1-3 ante el Celta enfiló definitivamente hacia Segunda División. El curso 23-24 lo pasó casi en blanco por las lesiones. Su último duelo con el Celta llegó el pasado mes de abril. El Villarreal cayó en Vigo por 3-0. El sábado llegará la quinta reencarnación de Denis Suárez.