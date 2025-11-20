El esperado regreso de Williot

El esguince en el tobillo derecho que Williot Swedberg sufrió en un partido con la selección sub-21 de Suecia a mediados de octubre ha retrasado más de lo esperado su recuperación. El atacante ya se encuentra a disposición de Claudio Giráldez para afrontar el partido del sábado ante el Alavés. La visita a Vitoria supondrá el reencuentro de Williot con Eduardo Coudet: el primer entrenador que tuvo en el Celta y que retrasó su estreno en la élite al considerar que no estaba preparado para competir al máximo nivel con 19 años.

Tras la destitución del técnico argentino, su sucesor, Carlos Carvalhal, dio la alternativa al escandinavo de manera inmediata, en la primera oportunidad que se le presentó. El 5 de noviembre de 2022, Williot debutaba ante Osasuna en Primera División, en la que acumula 57 partidos y 9 goles con la celeste.

Mendizorrotza espera el sábado al Celta (14 horas), con el que seguramente reaparecerá un Williot Swedberg que coincidirá por segunda vez con Coudet como rival, después de que la relación entre ambos en Vigo fuese un tanto turbulenta después de que el entrenador argentino no entendiese el fichaje del joven sueco que mostraba talento pero unas carencias físicas que le confinaron a la suplencia hasta que el club cesó al argentino.

Jugar con el filial

«Cuando se dio la contratación de Williot, el club y sobre todo Luis Campos me dijeron que era hacia el futuro del club, que no se trataba de buscar algo inmediato ni a corto plazo», dijo entonces Coudet a la Radio Galega, definiendo en aquellos momentos a Williot como «un chico que va a ir ganando aspecto pero, en mi opinión, es una lástima que no pueda participar con el filial». Así consideraba el ahora entrenador del Alavés al primer fichaje de Luis Campos para el Celta, que dedicó unos 5 millones de euros para incorporar a la promesa escandinava.

Williot debutó con Carvalhal pero el técnico portugués tampoco le dio muchas oportunidades: contó con él en 4 de los 26 partidos que dirigió al Celta. Con Benítez tampoco mejoró la situación del sueco, que vio la luz cuando el club apostó por Claudio Giráldez. Con el técnico porriñés, Williot pudo desplegar todo su talento y cerró el curso 23-24 con 5 goles en 19 partidos. Y la temporada pasada dio un paso adelante: sumó 32 partidos de Liga, de los que la mitad salió como titular, aportando 4 goles.

Williot dispara en el partido ante el Mallorca. / LOF

Entonces, el atacante céltico tuvo la oportunidad de enfrentarse a Coudet, que recibió al Celta en la vigésimo primera jornada de Liga, recién llegado a Vitoria. Con motivo de ese reencuentro, Giráldez pidió a su jugador que recuperase su mejor versión. «Mañana tiene que volver el Williot alegre y con hambre que se vio al principio de temporada. La motivación la tiene, demostrarle a Coudet que se equivocaba. Ojalá verlo celebrar un gol y que sea el comienzo del Williot que queremos ver», dijo Giráldez.

El actual técnico del Celta, sin embargo, no apostó por Williot como titular aquel día. En su lugar eligió a un Cervi que apenas participaba en el equipo. El argentino fue sustituido en el descanso por un Williot que contribuyó a que el Celta igualase el tanto inicial de Kike García para sumar un empate a domicilio.

Nueve meses después y en el mismo escenario, Williot podrá reencontrarse con Coudet el próximo sábado. El sueco afrontará esta cita tras un mes de baja, después de que el 14 de octubre se lesionase con la selección sub-21 de su país. La falta de ritmo competitivo por su inactividad podrá compensarla con la motivación de coincidir de nuevo con Coudet en el año que necesita dar un paso adelante en su carrera y convertirse en ese jugador que tanto prometía cuando llegó a Vigo.