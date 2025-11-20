Celta y Rápido firman un convenio de colaboración
El Celta y el Rápido de Bouzas suman entre ambos 212 años de historia en los que nunca se había sustanciado un convenio de colaboración. Ayer, el acuerdo entre celestes y aurinegros fue anunciado junto con la difusión de una fotografía en la ciudad deportiva Afouteza de Mos en la que aparecen Mario Bermejo y Milorad Ratkovic, por parte del Celta, y Marisa Giráldez, Adrián Peña, Juan Rodríguez y Nuria Gómez, en representación del equipo boucense, que contará a partir de ahora con el apoyo del Celta en la potenciación y desarrollo formativo y deportivo de sus jugadores.
