Ristic retoma el trabajo; Williot avanza hacia el alta

La segunda sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva dejó la noticia del retorno al trabajo de Mihailo Ristic y la buena evolución de Williot, que avanza hacia el alta médica tras completar dos exigentes entrenamientos con el grupo. Se cuenta con que el atacante sueco estará disponible para el duelo contra el Alavés tras perderse los últimos cuatro compromisos ligueros

Sin minutos en ninguno de los partidos disputados por Serbia, ya eliminada de la carrera para el Mundial, contra Inglaterra y Letonia, Ristic afronta el choque de Mendizorroza descansado y en plenitud física. A partir del jueves se espera a Borja Iglesias, Radu y Starfelt, que ayer concluyeron su participación con sus selecciones.