Ristic retoma el trabajo; Williot avanza hacia el alta
REDACCIÓN
Vigo
La segunda sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva dejó la noticia del retorno al trabajo de Mihailo Ristic y la buena evolución de Williot, que avanza hacia el alta médica tras completar dos exigentes entrenamientos con el grupo. Se cuenta con que el atacante sueco estará disponible para el duelo contra el Alavés tras perderse los últimos cuatro compromisos ligueros
Sin minutos en ninguno de los partidos disputados por Serbia, ya eliminada de la carrera para el Mundial, contra Inglaterra y Letonia, Ristic afronta el choque de Mendizorroza descansado y en plenitud física. A partir del jueves se espera a Borja Iglesias, Radu y Starfelt, que ayer concluyeron su participación con sus selecciones.
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Lalín estrena curas
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»