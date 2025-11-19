Balaídos se suma a la Navidad de Vigo abriendo sus puertas de noche

A los 12 millones de bombillas y los múltiples iconos callejeros, a la Navidad de Vigo se le suma en este 2025 la 'magia' de Balaídos. El estadio abrirá sus puertas el próximo viernes 28 de noviembre para acoger un 'tour' nocturno que mostrará diversos espacios peculiares y ofrecerá un espectáculo de luces a través de los focos del recinto. El Celta continúa incrementando, así, su cartera de paseos y actividades en el feudo celeste tras implementar hace unas semanas el especial de Samaín e invitar a los seguidores a honrar a sus seres queridos en el Día de Todos los Santos.

El Celta planea una «visita pensada tanto para quienes se acercan por primera vez» a Balaídos «como para quienes ya lo conocen y quieren redescubrirlo de una manera más mágica e íntima», anuncia el club en sus redes sociales. Se han puesto a disposición concretamente dos sesiones, una a las 18.30 horas y otra, a las 20.00 h; ambas oscilan entre los 14 euros y los 25 euros.

La cita, además del tradicional paseo por el recinto con la visita al museo y experiencias inmersivas, incluye un recorrido por la sala del videomarcador, «donde se controla la música y cada emoción en los días de partido», y un 'show' de luces semejante al que se vive durante el himno del centenario celeste, 'Oliveira dos cen anos', antes de cada duelo en casa. La actividad contará igualmente con una dosis de diversión mediante la 'biquiños cam', la cámara que capta a una pareja para que sé un beso delante de todo el público.

La duración del evento será de una hora y media aproximadamente y, como de costumbre en estas ocasiones, se accederá al estadio a través del Área Celtista, situada entre las puertas 14 y 15 de marcador. El club solicita llevar consigo el DNI o libro de familia y prohíbe la entrada a animales de compañía.

Precios Niños entre 5 y 15 años con abono o Carné Celtista: 14 euros Mayores de 15 años con con abono o Carné Celtista: 20 euros Niños entre 5 y 15 años sin abono o Carné Celtista: 17 euros Mayores de 15 años sin abono o Carné Celtista: 25 euros *A todas las cantidades se les suma 1 euro por gastos de gestión.

La propia sede del Celta, en la calle Príncipe, también se ha engalanado con ítens navideños e incluso se han puesto a la venta a través de internet chapas, imanes e imanes-abridores, unos con la imagen de Iago Aspas y otros con el escudo del equipo.

En un vídeo en redes sociales, asimismo, se muestra un calendario de adviento celeste y bolas navideñas con el rostro del 'crack' moañés que, por el momento, no figuran en la tienda 'online', aunque varios usuarios ya han reclamado que se añadan para poder adquirirlas.

Un pódcast celeste

La entidad viguesa estrenó recientemente, además, un pódcast que reúne a leyendas del club y a jugadores actuales de la misma demarcación en el campo. Lo presenta el periodista Jose Riveiro y en su primer episodio los invitados fueron los defensas Carlos Domínguez y Atilano.