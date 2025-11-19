La dura vida lejos de Vigo

La vida lejos del Celta no le está resultando nada fácil a Fer López, Tasos Douvikas y Alfon González, tres atacantes que el pasado curso fueron protagonistas con Claudio Giráldez, pero que han tenido un bajón en su rendimiento desde que, por distintos motivos, abandonaron la disciplina celeste.

Desde un punto de vista emocional, el caso más sangrante es el de Fer López, perla emergente de la cantera cuya traumática venta al Wolverhampton levantó una enorme polvareda el pasado verano. La afición celeste no recibió nada bien la decisión del club de hacer caja por un futbolista de enorme potencial antes siquiera de alcanzar la condición de miembro del primer equipo. Giráldez lo quería abordo durante más tiempo, pero el club no desaprovechó la ocasión que Jorge Mendes, el todopoderoso agente del chico, le brindaba para obtener liquidez con la que equilibrar sus cuentas. La venta se formalizó por 23 millones, con la sensación de que el canterano celeste iba a ser una pieza importante esta temporada en el conjunto inglés.

La realidad ha sido, sin embargo, muy diferente. Consumidas once jornadas de la Premier League, la participación de Fer López con el Wolverhampton está siendo residual. En un contexto de gran dificultad, con el equipo hundido desde comienzos de temporada en la última posición de la tabla, el atacante vigués apenas ha asomado la cabeza en un puñado de partidos. Sus números son elocuentes: 117 minutos repartidos en 5 partidos en los que el vigués ha aportado una asistencia, al checo Ladislav Krejci en la derrota sufrida ante el Leeds United en el Molineux Stadium (1-3). Algo mejor le ha ido a Fer López en la ELF Cup, competición secundaria en la que el vigués suma 118 minutos en dos partidos.

No mucho mejor le están yendo las cosas a Jörgen Strand Larsen, la gran venta de la temporada anterior, cuyo gran rendimiento (14 goles) fue vital el pasado curso para la salvación del Wolverhampton y que esta temporada suma apenas un gol después de 711 minutos en el campo.

Tampoco a Tasos Douvikas le están yendo demasiado bien las cosas en la Serie A con el Como 1907. El delantero griego decidió abandonar el Celta en enero pasado en busca de mayor protagonismo dejando 14 millones en caja, pero no está teniendo el impacto que él esperaba en el conjunto que dirige el español Cesc Fábregas. El pasado curso no le fueron mal las cosas, pero esta temporada está teniendo más problemas para ver puerta y solo ha sido titular en la mitad de los partidos, a pesar del pobre momento de juego que atraviesa el español Álvaro Morata, su principal competidor, que todavía no se ha estrenado como goleador . Douvikas ha disputado los 11 partidos de liga y ha marcado 2 goles, pero solo suma 6 titularidades. La buena relación con el gol que el griego mantuvo en el Celta en correspondencia con el número de minutos jugados parece haberse esfumado en Italia.

Menos visibilidad que Douvikas está teniendo, si cabe, Alfon González con el Sevilla tras la decisión del manchego de no renovar su contrato con el Celta. El albaceteño, a quien Claudio Giráldez reclutó la pasada temporada contra pronóstico, prefirió las mejores condiciones económicas que le ofrecía al Sevilla, que se adelantó a cerrar su fichaje como agente libre mientras el Celta deshojaba la margarita.

Aunque se especuló con la posibilidad de una venta antes siquiera de debutar con el Sevilla, Alfon ha permanecido en la nómina del equipo nervionense e incluso tuvo cierto protagonismo en el arranque de curso, anotando un gol en la victoria ante el Girona. Su participación, sin embargo, ha decaído con el paso de las semanas, en parte debido a una lesión de tobillo. No es titular desde la cuarta jornada y apenas ha disputado 201 minutos en seis encuentros.