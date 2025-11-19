Denis: «Soy canterano del Celta y siempre es un partido especial»
El salcedense afronta «con muchas ganas» el duelo contra los celestes
REDACCIÓN
Denis Suárez vuelve a medirse este sábado al Celta con el Alavés tras haberse enfrentado al equipo vigués en dos ocasiones, con el Espanyol y el Villarreal, desde que abandonó el club. «Es un partido especial porque soy canterano del Celta. Estuve tres años en el primer equipo y lo afronto con muchas ganas», declaró ayer el salcedense. «A nosotros es un partido que puede posicionarnos en la parte alta de la tabla, pero si nos ganan veríamos con otros ojos la clasificación. Nos puede dar un impulso importante este partido y los dejaríamos 5 puntos por detrás», abundó el salcedense, que hizo un balance positivo de su etapa a las órdenes de Eduardo Coudet: «Tengo un recuerdo muy bueno. Veníamos de una etapa de pelear por no descender y cuando llegó el Chacho estuvimos cerca de meternos en Europa. Cambió la dinámica del equipo y en Vigo se le guarda un buen recuerdo».
