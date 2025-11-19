El celtismo ya conoce el horario del partido contra el Real Oviedo

El caprichoso azar de La Liga ha vuelto a devolver una «cruz» al celtismo en su desplazamiento más esperado esta temporada. El Real Club Celta jugará contra el Real Oviedo el sábado 20 de diciembre a las 14.00 horas, una franja que obligará a apurar el viaje hacia la capital asturiana. Esta programación para la jornada 17 era una de las más aguardadas por la afición viguesa ya que, pese a las más de cuatro horas de viaje, el conjunto carbayón es el más cercano en toda la Primera División.

Así lo ha anunciado la LFP este miércoles 19 de noviembre, permitiendo así planificar con casi un mes de antelación este viaje marcado en rojo por cientos de celtistas. El regreso a la máxima categoría del fútbol nacional del conjunto asturiano tras un cuarto de siglo alivió a los aficionados, acostumbrados ya a realizar al menos cinco o seis horas de trayecto por carretera para poder seguir al club cada temporada.

Será la segunda vez que el Celta juegue en el Nuevo Carlos Tartiere, ya que la primera fue apenas un mes después de inaugurarse el campo con aforo para 30.000 espectadores. Fue en la jornada 6 de la temporada 2000/01, el 22 de octubre, con una contundente victoria local por 3 a 1 frente a los Mostovoi, Karpin, Cáceres o Pinto. Durante los lustros siguientes ambos clubes llegaron a disputar algún amistoso de pretemporada pero nunca se cruzaron en Segunda División.

Con el inicio del encuentro fijado para las dos de la tarde -la franja más temprana de ese sábado- los aficionados se verán casi obligados a desplazarse el día anterior. El mejor tiempo de viaje entre Vigo y Oviedo es de 4 horas y cinco minutos obliga a pagar casi 20 euros de peaje en la AP-9. En caso de querer tomar desvíos por Santiago o Lugo, el tiempo para estos 480 kilómetros de viaje obligaría a salir a primera hora de la mañana del sábado.

Ni siquiera el flamante AVE asturiano será una opción válida. La combinación del Alvia de Barcelona con un Avlo (con un transbordo de 13 minutos en León) obliga a salir de la estación de Guixar a las 7.48 horas de la mañana. Sin embargo, el segundo convoy llega a la terminal ovetense al filo del segundo tiempo, concretamente a las 14.51 horas.

El Celta, al calor de su afición en Zagreb / Marta G. Brea

Desplazamiento masivo

Los pronósticos, pese a todo, apuntan a un desplazamiento masivo aprovechando las vacaciones navideñas. En los últimos viajes fuera de casa los celtistas se han contado por varios centenares, superando los 700 en Zagreb o los 1.200 en Stuttgart en el caso de la Europa League. Así, cientos de aficionados que viven en la Mariña Lucense, Asturias o León tendrán una oportunidad para ver a su equipo a menos de dos horas de viaje.

Por el momento todavía se desconoce el número de entradas que facilitará el conjunto local para la zona visitante. Actualmente el Celta reparte las mismas combinando el criterio de antigüedad (75%) y el sorteo puro entre las peticiones restantes (25%). El Real Oviedo está adherido al convenio de varios clubes en el que fija un precio de 30€ por entrada para este tipo de graderío.