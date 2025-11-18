Reencuentro con viejos conocidos

El Celta retoma el pulso a LaLiga tras el parón de selecciones con una complicada visita a Mendizorroza, donde el grupo de Claudio Giráldez va a reencontrarse con viejos conocidos que no hace mucho tiempo defendieron sus colores. Los celestes volverán a verse este sábado las caras con varios enemigos íntimos: Eduardo, el Chacho, Coudet, que dirigió al Celta entre 2021 y 2023, y los canteranos Jonny Otto y Denis Suárez, además de con el argentino Lucas Boyé, que militó durante 6 meses cedido en las filas celestes.

El partido, primero del vertiginoso calendario que el cuadro vigués afrontará hasta el paréntesis navideño, tiene notable importancia para los celestes, que se proponen retomar en Vitoria la racha victoriosa que el Barcelona cortó en Balaídos antes del parón de selecciones. Será el segundo enfrentamiento entre Claudio Giráldez y el Chacho, que el pasado curso firmaron tablas en Mendizorroza después de que el argentino sustituyese en el banquillo babazorro a Luis García Plaza, con la misión (conseguida a cuatro jornadas del final del campeonato) de salvar al Alavés del descenso. El partido concluyó con empate a un gol, con tantos de Kike García, que adelantó a los blanquiazules, y Pablo Durán.

Uno de los mayores alicientes del partido será comprobar el estado de forma de Jonny Otto ocho años después de su controvertida salida del Celta. El club lo apartó por su negativa a renovar y acabó vendiéndolo luego al Atlético de Madrid , que pagó 7 millones por el canterano y lo revendió luego por 20 al Wolverhampton tras un año de cesión. Jonny tuvo un exitoso paso por el equipo inglés, donde permaneció cinco temporadas antes de recalar el pasado curso en la liga griega con el PAOK Salónica y firmar el pasado verano con el Alavés como agente libre. Jonny es indiscutible para Coudet: 12 titularidades en 12 partidos, que ha jugado completos. No fue menos importante en el Celta, del que fue lateral izquierdo de referencia durante un lustro, llegando a disputar 221 encuentros oficiales antes de probar fortuna en el extranjero.

No será este sábado la primera vez que Denis Suárez se mida al Celta desde su salida del club por la puerta trasera. El salcedense ya lo había hecho anteriormente en dos ocasiones tras su marcha, ambas con derrota, con el Espanyol en el RCDE Stadium (1-3), con Carlos Carvalhal al mando de los célticos en el curso 22-23, y ya contra Giráldez, con el Villarreal, la pasada temporada en Balaídos (3-0).

Poco se ha visto a Denis tras su marcha del Celta, pero las lesiones están respetando más esta temporada al salcedense, que llegó al Alavés ya con LaLiga en marcha y suma un gol en diez partidos como blanquiazul. Denis es el los centrocampista creativo de referencia del Chacho, el técnico que le sacó mayor partido a su juego en el Celta.

No menos importante para el técnico del Alavés es Lucas Boyé, quien militó con escasa fortuna en el Celta en la temporada 2018-19. El argentino, que tras dejar el Celta pasó por el AEK de Atenas, el Reading, el Elche y el Granada antes de recalar en Vitoria, es el segundo máximo artillero del Alavés, con 2 dianas, y una de los mejores recursos ofensivos con que cuenta Coudet esta temporada.