El Celta no se rinde con Mingueza

El Celta no tira la toalla con Óscar Mingueza. Aunque las negociaciones para la renovación del exazulgrana están «lejos en los pareceres», en palabras de Marco Garcés, en la Calle del Príncipe creen que «existe margen» para retener al futbolista catalán. El tiempo corre, no obstante, en contra del Celta. En mes y medio, el exazulgrana será libre para negociar su futuro, sin que se hayan producido avances en las negociaciones, que permanecen estancadas desde el pasado verano. «Queda un año largo para acercar pareceres», se consolaba el director de fútbol celeste, que en octubre pasado reconocía complicaciones para alcanzar un acuerdo. El futbolista, mientras, ha pasado de puntillas sobre el asunto las pocas veces que se ha referido a su futuro. «No sé lo que va a pasar», se ha limitado a señalar.

La idea del Celta es retomar las conversaciones en las próximas semanas e intentar limar las diferencias, fundamentalmente económicas, que por ahora impiden la prolongación de su contrato. No será fácil porque el jugador quiere acercarse al tope salarial de la plantilla en un momento en el que el club está decidido a reducir en los próximos dos años el número de jugadores que más cobran. Y en este contexto de reducción de gastos, no existe mucho espacio para la aproximación de posturas.

El alto nivel de juego exhibido por el exazulgrana, con 13 participaciones de gol en las dos últimas ligas y su capacidad para desempeñarse en varias posiciones en las dos bandas, también complica las cosas. Sus buenas actuaciones con el Celta han llamado la atención de clubes importantes de las principales ligas europeas con los que el Celta no tiene posibilidad de competir económicamente. En los últimos mercados, a Mingueza se le ha relacionado con equipos como el Aston Villa, el Newcastle Olympique de Marsella, entre otros, pero el interés de estos clubes nunca llegó a concretarse en una propuesta en firme.

Tampoco se esperan ofertas en la inminente reapertura invernal del mercado. En la Calle del Príncipe hay, de hecho, más fe en la posibilidad de una renovación que de una venta. No se espera que ningún club pague una cantidad importante en enero por un jugador que puede tener gratis en junio y el hecho de que el Barcelona conserve el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador dejaría al Celta muy poco margen de beneficio en el traspaso.

La renovación o la extinción del contrato en junio se presentan, por tanto, como las opciones más probables y el Celta está decidido a hacer un esfuerzo para retener a un jugador muy importante en el esquema de Claudio Giráldez.

El club celeste no puede competir por Mingueza con clubes económicamente mucho más pujantes, pero sí puede ofrecer al futbolista estabilidad deportiva y emocional. El exazulgrana ha encajado como un guante en el esquema de juego del técnico porriñés, que ha ampliado su rango de acción al carril izquierdo y optimizado su juego, multiplicando sus prestaciones con respecto a sus dos primeras temporadas en el Celta, tanto en el aspecto defensivo como sobre todo en el ofensivo.

A esta prolífica sintonía deportiva, se suma su buena integración del jugador a la vida en la ciudad. Mingueza y su familia están muy a gusto en Vigo, donde hace año y medio nació su hija Bruna, y acaban de adquirir casa en propiedad, lo que refuerza su lazo emocional con la ciudad. A estos dos factores se agarra el Celta para intentar convencer al futbolista de que siga vistiendo de celeste. Las diferencias económicas siguen siendo importantes, pero el Celta sabe que Mingueza es feliz en Vigo y está dispuesto a estirar al máximo sus posibilidades.

El equipo retoma los entrenamientos

El Celta retoma hoy los entrenamientos tras las minivacaciones de tres días que Claudio Giráldez ha concedido a sus futbolistas aprovechando la pausa del parón de selecciones. El preparador celeste ha citado los jugadores a las 11.00 horas en la ciudad deportiva para comenzar a preparar la visita del sábado a Mendizorroza, donde el conjunto celeste se medirá al Deportivo Alavés de Eduardo, el Chacho, Coudet. La preparación del encuentro estará condicionada por la ausencia de los cuatro internacionales que permanecen concentrados con sus selecciones en la presente fecha FIFA, que reincorporarán gradualmente al trabajo a partir del mañana.El primero en llegar será Mihailo Ristic, sin minutos en ninguno de los dos partidos de clasificación para el Mundial disputados por la selección de Serbia, ya matemáticamente eliminada tras su derrota del pasado viernes ante Inglaterra. Entre el miércoles y el jueves se espera en Afouteza a Andrei Radu, Carl Starfelt y Borja Iglesias, que mañana concluyen la participación con sus equipos nacionales frente a San Marino, Eslovenia y Turquía, respectivamente. Claudio Giráldez puede ya contar con Javi Rueda y espera hacerlo también con Williot Swedberg, en la fase final de recuperación de su lesión en el tobillo izquierdo. Para el encuentro ante los babazorros son duda (y muy probablemente baja) Carlos Domínguez y Hugo Álvarez.