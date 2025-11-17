Fútbol Juvenil | División de Honor
El Celta pierde tres goles de ventaja
raúl rodríguez
La expulsión de Iker al comienzo de la segunda parte con tarjeta roja directa, marcó un antes y un después en el partido de Gijón.
Los celestes hicieron una buena primera parte, dominando el centro del campo y llegando con peligro. En la recta final de los primeros cuarenta y cinco minutos hicieron dos goles, renta que ampliaron al comienzo de la segunda. En el 51, expulsaron a Iker y el equipo trató de defender su ventaja, pero cedieron dos puntos en el tiempo añadido.
