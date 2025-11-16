A Madroa recluta talento africano

El Celta ha decidido dar un paso al exterior para consolidarse como referente de club de cantera en el fútbol profesional. La filosofía del club mira, en esencia, al talento propio, pero en los últimos tiempos ha extendido su mirada al extranjero, en concreto, al fútbol africano, para incorporar a futbolistas de perfiles diferentes a los que su academia es capaz de producir.

De momento, el recientemente reforzado Departamento de Scouting que dirige Álex Otero ha incorporado al Juvenil A y al Fortuna media docena de diamantes en bruto de distintas procedencias y posiciones en los que hay depositadas altas expectativas. «La idea es clara. Ponemos el foco en la gente de aquí, la gallega. Ese es, en esencia, nuestro modelo. Pero para encontrar lo que no tenemos en casa, ese perfil de jugador distinto que aquí es más difícil de encontrar, hemos extendido nuestra red a África, donde sí existen este tipo de perfiles, más físicos y explosivos, que aquí son más difíciles de proyectar hacia el primer equipo», resume Mateo Míguez, del Departamento de Scouting del club. «Se trata de perfiles muy específicos. Queremos traer pocos, pero que sean especiales, y poder complementar nuestro modelo con los que producimos en casa», explica.

Esta filosofía de expansión para captar savia diferente se enmarca la reciente visita de la presidenta, Marián Mouriño a Dakar, la capital de Senegal, destinada a reforzar los lazos de colaboración con la Hummels Football Academy, con la que el Celta ya mantenía un programa de colaboración desde el pasado mes de julio. La presidenta céltica viajó al país africano acompañada de la plana mayor de la dirección deportiva, lo que da una idea del gran interés del club un proyecto colaborativo que trasciende lo deportivo. «La academia de Senegal es el centro de lo que queremos hacer en África. A partir de ahí, no estamos cerrados a abrirnos a otros países. Es un proyecto deportivo y también social, el primero que se genera ahí y va a ser el germen de todo y nos va a permitir acelerar mucho el proceso de adaptación», señala Míguez.

«No son chicos que de van a dar un rendimiento inmediato. Hay que tener paciencia con ellos porque vienen de una cultura y de un fútbol totalmente diferente. Aquí tenemos una manera de jugar muy concreta y para ellos no es fácil. Por eso hay que darles tiempo y tener esa pequeña dosis de paciencia», precisa Alberto Suárez, entrenador del Juvenil A, cuyo trabajo trasciende lo futbolístico. «Mi labor no se queda en el campo, va mucho más allá. Hablamos mucho con ellos, estamos pendientes de su día a día, de lo que les gusta hacer, para que estén lo más cómodos posible», relata.

La brecha táctica supone otra barrera. «El nivel táctico que tenemos aquí en Europa es muy diferente al que están acostumbrados. Nuestro trabajo va un poco por ahí, mucho vídeo y mucho trabajo previo a los entrenamientos. Antes de salir al campo nos sentamos en el despacho y les explicamos un poco lo qué buscamos con el entrenamiento, qué queremos que hagan ellos, qué queremos que mejoren ese día, ese tipo de cosas. Se trata un poco de guiarlos y hacerles la adaptación un poco más sencilla dentro de la dificultad que tiene asimilar todos esos cambios», expone.

Perfiles variopintos

Los perfiles que se buscan están claramente definidos: jugadores físicos, de envergadura, con buen juego aéreo y capacidad para ganar duelos en el caso de los defensas y futbolistas rápidos, explosivos y agresivos al espacio para el frente ofensivo. El central senegalés ⁠Seyni Ndiaye Mbaye y el delantero ghanés Bernard Somuah, ambos con ficha del Fortuna, son claro ejemplos de estos arquetipos futbolísticos que se persiguen.

Ellos y otros de distinta procedencia que últimamente se han incorporado al conjunto juvenil, como el media punta keniano Aldrine Kibet o el lateral nigeriano Suleiman Aboubakar, tienen que adaptarse a un modelo táctico y a un estilo de juego muy concreto.

Todos ellos avanzan a grandes zancadas, tal como constata Alberto Suárez, que señala A Madroa como el «sitio ideal para los canteranos, tanto para los de aquí como los de fuera y desmenuza las características de esta primera hornada de talento africano.

Bernard Somuah (2007)

Bernard Somuah. / RCCV

Nacido en Ghana, el autor del gol que culminó la reciente remontada del Fortuna contra el Talavera de la Reina llegó el pasado año para el Fortuna, pero le costó adaptarse y bajó al Juvenil A, con el que completó una gran final de curso. Esta temporada es fijo en las convocatorias de Fredi Alvarez. Su principal virtud es la velocidad, hasta el punto que no hay otro jugador en el club, incluyendo el primer equipo, que se le compare.

«Es el jugador más rápido que he entrenado nunca, nunca vi a nadie con esa capacidad para arrancar, para repetir esfuerzos, para alcanzar esa punta de velocidad. Es algo excepcional, muy muy rápido y después es un chico que cada vez está mejorando más en lo técnico, en el juego de espaldas, en la finalización. Aprende muy rápido. Da la sensación de que cada jornada es mejor. Es un chico muy a tener en cuenta», apunta Suárez.

Seyni Ndaye Mbaye (2005)

Seyni Ndaye Mbaye. / RCCV

Perfecto exponente de la conexión senegalesa, el zaguero, de 1,90 de envergadura, da un perfil que históricamente A Madroa ha sido incapaz de producir. Ndaye cuenta ya con una convocatoria con la selección absoluta de su país, pero es un diamante todavía precisa ser pulido y necesita adaptación táctica e idiomática. «Da una sensación de solvencia descomunal para defender duelos, la espalda…Se le ven cosas de defensa de muy buen nivel, pero poco a poco tiene que irse adaptando a lo que requerimos aquí de un central. Es una posición aquí complicada, en el sentido de que, a nivel técnico, de salida de balón, en el Celta se exige mucho»·, esboza el entrenador del juvenil. «En situaciones de duelos tiene una facilidad enorme, es muy complicado encontrar en el mercado de aquí alguien tan superior en lo físico», detalla Suárez, que pone también alguna pega: « Hace demasiadas faltas y va demasiado fuerte, pero solo es cuestión de tiempo que lo vaya pillando».

Aldrine Kibet (2007)

Aldrine Kibet. / RCCV

Talentoso media punta que el pasado sábado debut con la selección absoluta de Kenia de la mano de Benny McCarthy, viejo conocido de la afición celeste. En el Celta, Kibet milita en las filas del Juvenil A, aunque se ejercita habitualmente con el Fortuna, con el que todavía no ha debutado. «Es un chico con una calidad técnica exquisita, con mucha capacidad para girar en espacios corto y sacar ventaja en duelos, una capacidad de aceleración buenísima. Hay que trabajar con él para que sea más constante en el juego y que participe más. Tiene unas condiciones que son muy difíciles de encontrar y una predisposición a mejorar muy buena», elogia su entrenador, que valora también la reciente citación con la selección: «Estas cosas siempre son buenas, refuerzan el trabajo que estamos haciendo todos en el club, desde el área de Scouting, los cuerpos técnico etc. Su motivación ha aumentado mucho con esta convocatoria. Tenemos que estar todos muy contentos y orgullosos con él» relata Alberto Suárez, que le ve mucho margen de mejora: «Necesitamos que se adapte a nuestro modelo de juego, que entienda un poquito más, pero ya se está entrenando con el Fortuna de forma habitual y se le ven cosa muy especiales».

Germain Milla (2006)

Germain Milla. / RCCV

Nacido en Suiza, pero de ascendencia camerunesa es un caso distinto, pues lleva ya años en el club, al que llegó procedente del Al Fursan de Míchel Salgado. Esta temporada milita en el Fortuna. «Es un chico que ha evolucionado y ha ido cambiando mucho su juego desde que se incorporó al Juvenil B. «Empezó siendo extremo, luego media punta y lo hemos retrasado un poco porque tiene un talento defensivo muy bueno y una capacidad física enorme, aunque tiene que mejorar un poco a nivel de concentración durante los partidos. Se ha hecho mucho más completo desde que llegó y tiene condiciones atléticas que lo hacen muy difícil de superar», desgrana su extécnico.

Suleiman Aboukabar (2007)

De ascendencia nigeriana y lateral izquierdo de posición, ha sido la última perla en incorporarse a filas, ya con 18 años, tras asombrar a los técnicos de la cantera la pasada pretemporada. A la espera de que resuelva la documentación, que tramita en su país, solo ha jugado un puñado de amistosos como celeste: «Es un lateral izquierdo con unas condiciones de juego a nivel defensivo para ganar duelos buenísimas. Es un chico muy rápido, que gira muy fácil y luego no está mal con balón, tiene una capacidad técnica bastante buena para un defensa, le corre el balón. Es un jugador para trabajar con él».

Anthony Khayat (2007)

Anthony Khayat. / RCCV

Nacido en el Líbano, con nacionalidad de Emiratos Árabes, no es africano, sino de Oriente Próximo. Internacional sub 20, procede también de la academia de Míchel Salgado. «Es un jugador muy competitivo. Puede jugar en muchas posiciones. Estamos un poco perfilando cuál es la que más le conviene para saltar al fútbol profesional, pero, hoy por hoy, tiene unas condiciones físicas y competitivas que le permiten ayudar en muchos sitios al equipo», recapitula Alberto Suárez.