Todas las opciones abiertas con Allende

El Celta debe resolver en las próximas semanas el futuro de los dos futbolistas que tiene cedidos en la MLS, Tadeo Allende y Luca de la Torre, cuyo periodo de préstamo al Inter de Miami y al San Diego, respectivamente, concluye el próximo 31 de diciembre. Mientras con el delantero argentino todas las opciones siguen abiertas, incluso la de su regreso, si se libera alguna ficha en la plantilla, el destino del centrocampista parece estar en la liga estadounidense.

Así como en la Calle del Príncipe no se cuenta con el retorno de Luca de la Torre, con Allende, el Celta debe decidir si lo vende -al Inter de Miami o a otro equipo estadounidense o europeo-, prorroga su cesión o lo recupera para que juegue la segunda vuelta de la temporada a las ordenes de Claudio Giráldez. El notable rendimiento del argentino (17 goles y 2 asistencias entre las cinco competiciones que ha disputado con el Inter) ofrece mucha tranquilidad al club celeste, tanto a la hora de buscar una posible venta como de prorrogar su cesión, incluso para recuperarlo, aunque esta última posibilidad es ahora mismo la más improbable.

El traspaso parece la opción más plausible, sobre todo teniendo en cuenta el buen cartel que el artillero, de 26 años, se ha labrado en la MLS. El Celta considera que podrá obtener beneficio sobre la elevada inversión realizada en su momento por el artillero, bien en el propio Inter de Miami, en cualquier otro equipo de la liga estadounidense, o bien en el fútbol europeo, donde Allende siempre ha querido triunfar y el Celta considera puede tener mercado. “Su buen rendimiento en Estados Unidos no ha pasado inadvertido”, observan fuentes del club.

El Celta ha emplazado a los agentes de Tadeo Allende a mantener pronto una conversación para discutir el futuro del delantero. Se sopesarán todas las opciones, con la idea de adoptar la solución que más convenza a ambas partes. La posibilidad de una prórroga en la cesión al Inter o a otro equipo también está sobre la mesa, pero no es la que más gusta del Celta, que preferiría recuperar la inversión.

Si la decisión es la venta, que ahora mismo parece la opción más plausible, el equipo celeste confía en obtener beneficio sobre los 4,5 millones de euros pagados en su momento para hacerse con sus servicios en enero de 2024, coincidiendo con la llegada de Marco Garcés a la dirección deportiva del club. Allende fue, de hecho, el primer fichaje propiamente dicho del actual director de fútbol celeste, ya que tanto Jailson Marques como Javier Manquillo, llegados también en este mercado de invierno, fueron apuestas personales de Rafa Benítez. El argentino firmó por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2028.

Pese a que Tadeo Allende apenas participó luego con Claudio Giráldez y el club decidió cederlo en enero pasado a un club que pudiese garantizarle minutos, el buen desempeño del argentino en Miami ha convencido al Celta que el atacante podría tener encaje en la actual plantilla, si se diesen las circunstancias.

Su retorno, sin embargo, plantea algunos problemas. En primer lugar, para que pudiera darse, sería necesario liberar alguna de las 25 fichas profesionales de la actual plantilla. Ello implicaría la salida de Franco Cervi o Joseph Aidoo, los dos futbolistas a los que no se consiguió dar salida el pasado verano, y cerraría además la puerta a nuevos fichajes, supeditados también a que se concretase la baja del ghanés, del argentino o de ambos.

Queda además por discutir si un posible regreso convence al propio Allende. El delantero firmó en su momento por el Celta con la ilusión de triunfar en LaLiga y, por ende, en el fútbol europeo y tiene clavada la espina de haber pasado de puntillas por el fútbol español. Pero por encima de todo quiere ser protagonista, lo que no tiene en absoluto garantizado, si vuelve.

Por lo que respecta a Luca de la Torre, cuyo contrato con el Celta concluye en junio próximo, el Celta no contempla ya su retorno. En la Calle del Príncipe, se confía en poder obtener una mínima ganancia por su venta a algún equipo de la MLS, bien al San Diego, el equipo de la ciudad natal del jugador, donde milita actualmente con notable protagonismo, bien a algún otro club de la liga estadounidense.