El Fortuna pierde la batalla por el liderato

4 Tenerife: Daniel Martín; David Rodríguez (Ander Zoilo, min.56), Jose Leon, Jesús De Miguel, Ignacio Gil, Anthony Landázuri, Fabricio De Souza (Alberto Ulloa, min.84), Aitor Sanz (Juan José Sánchez, min.80), Enric Gallego (Maikel Mesa, min. 84), Cesar Álvarez y Alassan Manjam (Mahamadou Balde, min. 67). 0 Celta Fortuna: Jorge Carrillo; Pablo Gavian, Jaime Vázquez (Germaine Milla, min.46), Hugo Burcio, Pablo González, Hugo González, Andrés Antañón (David de la Iglesia, min.61), Álvaro Marín (Bernard Somuah, min.82), Ángel Arcos (Luis Bilbao, min.87), Óscar Marcos (Adrià Capdevila, min.82) y Anxo Rodríguez. GOLES: 1-0, minuto 1, Enric Gallego. 2-0, minuto 44, Jesús De Miguel. 3-0, minmuto 92, Alberto Ulloa. 4-0, minuto 99, Mahamadou Baldé.

Al Celta Fortuna le vino algo grande el duelo por el liderato ante el Tenerife. Tal vez en otro momento, tal vez en otras circunstancias, tal vez con otro tono arbitral...La cuestión es que el día que peleaba con los canarios por el primer puesto de la clasificación apenas dijo nada. Los de Cervera impusieron su jerarquía y fueron muy superiores durante todo el partido ante un Celta Fortuna, que aunque buscó soluciones, fue siempre vulnerable y poco dañino para los intereses tinerfeños.

El partido se decantó demasiado pronto porque no se había cumplido el primer minuto de juego y el Celta Fortuna ya encajó el primer gol en una rápida combinación del Tenerife por la derecha (la tónica de todo el partido porque Alassan fue un dolor de cabeza para el que los vigueses no encontraron calmante) que agarró a los de Fredi completamente descolocados. Enric Gallego, veterano de mil guerras, anotó el primero. El gol vino a explicar todo lo que vendría después. Porque el Tenerife fue siempre superior al Celta Fortuna. En intensidad, en anticipación, en velocidad, en los duelos, en la colocación...al cuadro de Fredi se le hizo el partido demasiado grande. No tardaron en verse sus costuras, su imposibilidad para hacer daño a un Tenerife bien ordenado y que cada vez que recuperaba la pelota encontraba la forma de lastimar, casi siempre a través de Alassan. Así llegó el segundo tanto en el que Jesús de Miguel solo tuvo que empujar a la red para culminar otra buena jugada.

Anxo y Meixús protestan a la colegiada del partido. / Arturo Jiménez (El Día)

No tenía respuesta el Celta Fortuna. Alguna cosilla de Angel Arcos, un libre directo de Hugo González que se fue fuera por poco...era un escaso bagaje para hacer frente al que sin duda parece ser el mejor equipo de la categoría.

Tras el descanso el Celta Fortuna, por elección del Tenerife que prefirió retrasar unos metros sus líneas, tuvo más tiempo la pelota y pareció con intención de cambiarle la cara al duelo. El problema es que llegaba hasta donde el Tenerife le dejaba. Luego las luces se le apagaban por completo. Para colmo el arbitraje también apareció en escena para agravar la situación del equipo vigués. Primero al señalar un penalti más que dudoso que Nacho Gil envió fuera. No entendió esa circunstancia el Fortuna como un guiño del destino porque nada cambió aunque Fredi introdujo caras nuevas en busca de algún chispazo. La descarga eléctrica que sí llegó fue la segunda amarilla de Burcio (pecado de juventud) que le costó la roja. Aquello ya no tenía solución alguna. En el tramo final del partido, con el Celta más volcado y en inferioridad, el Tenerife encontró transiciones cómodas con la que hacer daño y por eso llegaron otros dos goles en el eterno descuento que pudieron ser más si Coke no llega a intervenir con acierto en varias ocasiones. No había mucho más que decir. El Celta Fortuna, en el partido que medía un poco sus expectativas, se cayó de forma estruendosa. Tal vez no era su batalla ahora.