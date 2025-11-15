El estéril viaje de Ristic

La vida parecía sonreír últimamente a Mihailo Ristic, que tras sus sorprendente regreso a la selección Serbia, ha perdido la última oportunidad que tenía de disputar el próximo Mundial. El lateral serbio había ganando protagonismo con el Celta después de superar una problemática cadena de lesiones que le han impedido tener continuidad en el conjunto celeste, prácticamente desde su llegada a Vigo en el verano de 2023. El ex del Benfica era hasta unos meses antes un habitual de la selección de Serbia, con la que había debutado en 2016, cuando solo contaba con años.

Entre 2020 y 2022, el lateral céltico fue uno de los hombre habituales del combinado balcánico, con participaciones en la Liga de Naciones de la UEFA y encuentros de clasificación para el Mundial de Catar y la última Eurocopa de Alemania, competiciones de las que Serbia quedó finalmente excluida. Sin embargo, poco antes de su fichaje por el Celta, Ristic desapareció de las convocatorias del combinado balcánico. Dragan Stojkovic, el anterior seleccionador, lo citó por última vez en junio de 2022 para un partido de la Liga de Naciones contra Eslovenia y ya no volvió a llamarlo más.

Tras dos años y medio de ausencia, su sustituto, Veljko Paunovic, lo repescó para la doble cita de clasificación para el Mundial frente a Inglaterra y Letonia, con la clasificación en juego. Pero fue un viaje en vano: Ristic fue descartado antes del partido contra Inglaterra, que Serbia perdió por 2-0, quedando eliminada.