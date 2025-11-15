El Concello de Mos aprueba las fases II y III de GS 360
REDACCIÓN
Vigo
El Concello de Mos informó ayer que el pleno del consistorio aprobó definitivamente las fases II y III de las obras de urbanización del proyecto Factoría del Deporte Galego Galicia Sports 360 que el Celta desarrolla en el municipio. El proyecto cuenta con presupuesto de ejecución de materiales de 2.782.547,63 euros y un presupuesto global de 4.006.590.
