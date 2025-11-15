Campaña de Estrella Galicia para celebrar el retorno del Celta a Europa

La empresa cervecera Estrella Galicia ha lanzado una campaña, bajo el lema «Feitos do Noso», para celebrar el regreso a Europa del Celta.«Esta nueva campaña muestra el apoyo de Estrella Galicia a la afición celeste y una historia común marcada por la Afouteza y la pasión por lo nuestro, sentimientos que se encuentran cada fin de semana en los bares, en el estadio, en los brindis y en las calles de la ciudad», apunta la la firma cervcera en un comunicado.

Para celebrar la vuelta del conjunto vigués a una competición continental, Estrella Galicia pone el foco en lo que considera sus verdaderos protagonistas: los seguidores celestes.

«Desde tres bares emblemáticos de Vigo, varios aficionados compartirán sus anécdotas y recuerdos de los viajes en los que acompañaron al Celta por Europa, mientras disfrutan de una Estrella Galicia. Estos contenidos se difundirán a través de las redes sociales oficiales del club.Además, la marca activará una promoción especial que invita a los aficionados a compartir sus vivencias europeas en una landing de campaña. Entre todos los relatos recibidos, se elegirán dos de las historias más inspiradoras, cuyos autores disfrutarán de un viaje doble para acompañar al Celta en un partido de la Europa League.