Al asalto del Heliodoro Rodríguez
El Fortuna busca auparse al liderato con un triunfo en el campo del Tenerife | Fredi tiene las bajas de Vicente, Ribes, Joel, Barreiros y Tarba, pero recupera a Meixús y Oliveras
Impulsado por su heroica remontada al Talavera de la Reina, volteando tras el intermedio una desventaja de tres goles, el Celta Fortuna se propone tomar esta noche por asalto el campo del líder. Busca el conjunto de Fredi Álvarez encaramarse a lo más alto de la tabla con un triunfo ante el Tenerife, gran favorito al ascenso .
Un solo punto separa en la clasificación al filial celeste del histórico equipo canario, que llega al choque en un momento de debilidad tras un espectacular arranque de curso con pleno de victorias (18 puntos) en las seis primeras jornadas del campeonato. Tan fulgurante racha se vio, sin embargo, abruptamente interrumpida en la séptima jornada con un empate sin goles en la cancha del Cacereño. Desde entonces, los de Álvaro Cervera han cedido tres derrotas (Unionistas, Barakaldo y la pasada jornada Athletic Club B) y solo han logrado una victoria, hace dos semanas, en A Malata.
Tal bajón contrasta con la trayectoria más regular de los celestes (2 victorias, 2 empates y una única derrota, en el campo del Lugo, en las últimas cinco jornadas), que han ido recortando distancias hasta ponerse a tiro del liderato que pretenden alcanzar esta noche. El buena rendimiento del Fortuna a domicilio, donde el equipo de Fredi solo ha cedido una derrota, precisamente en el Anxo Carro, y apenas se ha dejado 5 de los 15 puntos que se han puesto en juego, invita al optimismo.
El preparador celeste cuenta para el choque ante los chicharreros con las bajas por lesión de Joel López, Vicente, Kike Ribes, Hugo Barreiros y Ianis Tarba, pero recupera a Pablo Meixús, tras cumplir sanción frente al Talavera, y Jan Oliveras, ya recuperado del los problemas físicos que le impidieron vestirse de corto en el último partido. Tampoco está a disposición de Fredi el juvenil Aldrine Kibet, convocado por el excéltico Benny McCarthy con la selección absoluta de Kenia para los partidos amistosos que el combinado keniano disputa ante Guinea Ecuatorial y Senegal.
En las filas del Tenerife causan baja el internacional sub 18 Dani Fernández, que se ha retirado de la concentración del equipo nacional por un problema físico, así como el lateral izquierdo Marc Mateu, con una lesión de tobillo, y Javi Pérez, también por lesión.
El técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, no ha escatimó ayer elogios hacia el Fortuna, «un equipo con un dibujo totalmente diferente a los demás, arriesgando para defender porque usan mucha gente por delante del balón, con jugadores de buen pie que pronto estarán en Primera División».
HORA: 21:00 (Movistar 1ª RFEF).
CAMPO: Heliodoro Rodríguez.
