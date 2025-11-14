Radu: «Me siento genial en el Celta, aquí que podido encontrar la tranquilidad»

Andrei Radu ha aprovechado la convocatoria de la selección rumana, a la que ha vuelto recientemente, para proclamar el estado de felicidad por el salto cualitativo que ha dado en los últimos meses su carrera, coincidiendo con su decisión de fichar por el conjunto celeste. «Si miro hacia atrás, pensando dónde estaba en enero y dónde estoy ahora, puedo decir que la vida cambia muy rápido. La vida de un futbolista es increíble: un momento estás arriba y al siguiente, abajo. Tienes que mantener el equilibrio y vivir el momento», declara el guardameta a los medios oficiales de la selección rumana. «Me siento genial en el Celta y lo más importante para mí era jugar, ser constante. Eso es clave para un portero, encontrar la tranquilidad, y me alegro de haberlo conseguido», precisa el cancerbero, que remacha: «Es el sueño de todo futbolista vivir momentos como este. Estoy muy feliz de estar aquí».

El sucesor de Vicente Guaita desvela que sospechaba que recientemente sufrió en el pulgar de la mano derecha en el campo del Levante era bastante más grave de lo que finalmente fue. «No fue tan grave como pensé después del partido. Me alegro de que todo saliera bien y de poder estar aquí [con la selección]», apunta Radu, que no escatima elogios a LaLiga tras su paso por la Serie A: «Es muy ofensiva comparada con Italia, donde se da más importancia a la defensa. Es más bonita y más divertida para los porteros».

El portero celeste, finalmente, se alegra especialmente de su retorno a la selección por su padre, «que es mi fan número uno y fue un orgullo que volviese a verme con el equipo nacional después de tanto tiempo».