Mateo Sobral, titular en la victoria de España sub17
El equipo de Sergio García se impuso 4-1 a la República Checa en el amistoso de Portonovo
REDACCIÓN
La selección española sub17 se impuso ayer en Portonovo a la República Checa por 4-1 en el primero de los dos amistosos que tienen previsto disputar estas dos selecciones en el Salnés.
El equipo dirigido por Sergio García fue muy superior a los checos y confirmó las buenas perspectivas de un equipo que está en pleno proceso de preparación para el Europeo de la categoría que se disputa dentro de unos meses.
El Celta estuvo representado por el mediocentro Mateo Sobral que fue titular y jugó la primera hora de partido. Un taconazo suyo fue esencial en la construcción del tanto que abrió la goleada y que fue obra de Roberto Tomás que también marcó el segundo. La goleada la completaron Marc Martínez y Ablaye Samb. Ambas selecciones jugarán el domingo (11:00 horas) en el campo de San Pedro de Sanxenxo.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera