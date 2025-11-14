Mateo Sobral, titular en la victoria de España sub17

La selección española sub17 se impuso ayer en Portonovo a la República Checa por 4-1 en el primero de los dos amistosos que tienen previsto disputar estas dos selecciones en el Salnés.

El equipo dirigido por Sergio García fue muy superior a los checos y confirmó las buenas perspectivas de un equipo que está en pleno proceso de preparación para el Europeo de la categoría que se disputa dentro de unos meses.

El Celta estuvo representado por el mediocentro Mateo Sobral que fue titular y jugó la primera hora de partido. Un taconazo suyo fue esencial en la construcción del tanto que abrió la goleada y que fue obra de Roberto Tomás que también marcó el segundo. La goleada la completaron Marc Martínez y Ablaye Samb. Ambas selecciones jugarán el domingo (11:00 horas) en el campo de San Pedro de Sanxenxo.