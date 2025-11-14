Javi Rueda recibe el alta médica

La semana de trabajo concluyó ayer para el Celta con la buena noticia de que Claudio Giráldez va a poder disponer de Javi Rueda para la visita a Mendizorroza a la vuelta de parón de selecciones. Tras varios días de trabajo gradual con el grupo, el carrilero malagueño recibió el alta médica de la rotura muscular que sufrió el pasado 23 de octubre en el duelo europeo frente al Niza, que lo ha mantenido fuera de juego 20 días y le ha hecho perderse los últimos cinco compromisos del equipo celeste.

Rueda engrosa los recursos de Giráldez en vísperas del apretado calendario al que el Celta deberá hacer frente hasta Navidades: 9 partidos en 30 días, a un ritmo de un encuentro cada 72 horas antes del paréntesis navideño. El conjunto vigués aprovechará el actual parón de selecciones para reponerse del esfuerzo de los últimos partidos y recargar energías para afrontar un segmento de competición que va a determinar por qué va a luchar el equipo en las tres competiciones en las que participa este curso.

Repescado este curso del Albacete, donde brilló a préstamo la pasada temporada, Javi Rueda se convirtió en una de las revelaciones del arranque del campeonato, con un rendimiento muy completo en todas las facetas del juego, pero sobre todo en el aspecto ofensivo, con aportación de un gol y tres asistencias. El malagueño comparte, de hecho, con Óscar Mingueza la condición de máximo asistente del Celta, con 3 pases de gol, dos en la Liga y uno en competición continental.

Y no es Rueda el único futbolista que apunta a estar disponible para el duelo de la próxima semana contra el Alavés. Para este choque se espera que Claudio Giráldez pueda contar también con Williot Swedberg , en la recta final de recuperación de la lesión de tobillo que el atacante sufrió con la selección sueca sub 21 en el anterior parón de selecciones. Williot suma varios entrenamientos con el grupo y todo hace indicar que va a recibir el alta médica en el retorno del equipo a los entrenamientos el próximo lunes.

Bastante menos probable es que el preparador celeste pueda contar frente a los de Eduardo Coudet con Hugo Álvarez y Carlos Domínguez. El ourensano ha ido encadenando lesiones en estos últimos meses (primero en la rodilla, luego en la espalda y finalmente en el tobillo izquierdo) con un lento historial de recuperación. El último percance lo sufrió tras un encontronazo fortuito con Iago Aspas en el entrenamiento improvisado en Afouteza la víspera del duelo europeo contra el Dinamo de Zagreb. Los servicios médicos no ofrecen pronóstico de recuperación, con lo que no está descartado para Mendizorroza, aunque su participación parece difícil. En similares circunstancias se encuentra Carlos Domínguez, tras lesionarse, también el tobillo izquierdo, en el último compromiso liguero contra el Barcelona.

Claudio Giráldez ha concedido a sus jugadores tres días de descanso antes de retomar la preparación del duelo contra el Deportivo Alavés, primera de las cinco citas ligueras que esperan al Celta hasta Navidades, que el cuadro celeste deberá alternar con los duelos europeos contra el Ludogorets y el Bolonia y la segunda y tercera ronda copera. El preparador porriñés ha citado a sus jugadores el lunes para retomar los entrenamientos, con gradual reincorporación de los cuatro internacionales que disputan partidos de clasificación para el próximo Mundial en la presente fecha FIFA: Ristic, Stafelt, Borja Iglesias y Andrei Radu. El serbio, que el domingo concluye su participación frente a Letonia, será el primero en reincorporarse a filas, el martes, y en los días siguientes lo harán Borja Iglesias, Starfelt y Radu.