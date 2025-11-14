¿Por cuánto dejarías de ser celtista?

El Celta trata de dibujar el retrato robot de su afición, conocer sus raíces, el origen de una pasión y también algunas curiosidades. Con la excusa de que está cerca de alcanzar los 40.000 miembros de su masa social (sumando abonados con aquellos que tienen el carnt celtista) el club envió ayer una curiosa encuesta a todos ellos para conocer detalles sobre su relación con el Celta. Preguntas personales en muchos casos, divertidas otras, en las que el club se interesa (por simple curiosidad, interés sociológico o tal vez algún otro objetivo...) por el origen y grado de esta pasión. Es una encuesta que se completa rápido y que ayer comenzaron a responder de forma masiva los socios del club.

Todo arranca con la pregunta sobre cuál fue la persona que te introdujo en el celtismo (padre, madre, abuelo, amigo, hermano, pareja), si compartes aún ahora con esa persona la relación con el Celta y si en algún momento se lo has agradecido de forma explícita. En esta última hay opciones de respuesta curiosas como la de «no lo suficiente, lo haré de nuevo». La encuesta pregunta también por las veces que has llorado por el Celta o si alguna vez has pensado en no renovar el carnet.

Luego, el Celta pregunta a sus socios y abonados si vivieron en persona algunos de los últimos acontecimientos históricos y ofrece una lista de ellos para que cada uno los marque. Las propuestas son el ascenso de Sestao, la salvación de 2023 ante el Barcelona, la permanencia del 4%, el partido de Iago Aspas en Balaídos ante el Alavés en 2008 (que no era realmente su estreno aunque en la encuesta se plantee así), el primer partido de As Celtas, la retirada de Manolo (es la propuesta más antigua en el tiempo), la final del Vicente Calderón de 1994, las semifinales de Europa League en Old Trafford, la clasificación para Europa en Getafe hace unos meses, la final de la Cartuja en 2001, el 7-0 al Benfica en la Copa de la UEFA y el debut de Vlado Gudelj con dos goles ante el Lleida.

La encuesta también pregunta por el número de camisetas que tienes, por el objeto de mayor valor sentimental que guardas en casa relacionado con el Celta (las propuestas son la entrada de un partido mítico, los carnets de celtista, una camiseta, la primera bufanda, una firma de un jugador o jugadora o una bandera) y por el lugar que ocupa «ser del Celta) a la hora de definir tu identidad. Para esta cuestión ofrece las posibilidades de primer lugar, top 3, top 10 y top 25.

La pregunta posiblemente más curiosa y llamativa queda para el tramo final. Es un juego que se les ofrece a los celtistas y es plantearles que alguien les ofrece dinero por dejar de serlo. Eso implicaría no volver a pisar Balaídos en lo que resta de vida, ni ver los partidos por la televisión ni tan siquiera celebrar las victorias que se produzcan. En las alternativas que se le plantean a los encuestados se les ofrece «firmo por 10.000 euros», «firmo por 100.000 euros», «firmo por un millón de euros» o «no hay dinero en el mundo».

Y por último se cuestiona por lo que más llamó la atención la primera vez que pisó Balaídos (olor de la hierba, color del césped, ruido de la grada...) y desde cuándo eres del Celta (se puede responder «desde antes de nacer»)

En poco tiempo se supone que el Celta escrutará los datos y conoceremos más detalles de lo que esconde en el historial emocional de los celtistas y también si el club esconde algún otro objetivo con esta encuesta que también pretende medir el peso de una emoción no siempre fácil de describir.