Un celtista viene de camino: C. Tangana va a ser padre

Antón Álvarez Alfaro, más conocido por su nombre artístico C. Tangana, será padre en unos meses. Aunque siempre ha sido muy discreto con su vida sentimental, mostrándose en apariciones esporádicas con su pareja Rocío Aguirre, ha sido la propia fotógrafa chilena la que, en las últimas horas, ha desvelado el inminente futuro de una familia a la que pronto se unirá un nuevo miembro.

«Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen», expresaba la novia de El Madrileño en sus redes sociales, comentario al que acompañaba una foto en la que Rocío muestra su ya avanzada barriguita de premamá frente a un espejo.

En una de esas apariciones, en este caso semipúblicas, se pudo ver a la pareja en las gradas del estadio de Balaídos, vestidos con las camisetas del Celta, como dos aficionados más entre la hinchada celeste, durante un encuentro en el que el equipo vigués recibió al Barcelona.

Y como ocurrió en su día con el padre de C. Tangana, del que el músico 'mamó' su pasión por el escudo celeste, cabe pensar que el bebé que viene en camino también heredará el mismo amor a esos colores, y más cuando sea consciente de que el himno del centenario que resuena cada domingo en Balaídos lleva la firma de su progenitor.

Nadie duda de que uno de los primeros regalos al recién nacido será una elástica del Celta y el carné de socio del club, probablemente por parte de su abuelo, Antón Álvarez, que fue incluido en el consejo de administración del Celta en diciembre de 2023, bajo la presidencia de Marián Mouriño.

Seis años de relación

C. Tangana y Rocío Aguirre se conocieron a finales del 2019 en un bar de Madrid a través de amigos en común, mientras la chilena estudiaba fotografía de moda y de publicidad. Ocurrió cuado quedaban tan solo dos semanas para que ella volviera a su país natal, Chile. De ese primer encuentro, nació una relación profesional, en la que la su ahora pareja comenzó a trabajar con el equipo de El Madrileño. Poco después, llegó la pandemia, que les pilló en ese momento en México, pasando el confinamiento juntos y donde poco a poco fueron enamorándose cada vez más.